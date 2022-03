NAKUPIO SE SMRADA I OTPADIJE Vendi urnisala Lukasa: Izgleda kao da se nije OKUPAO 40 godina NOVI ESTRADNI RAT U NAJAVI

Pevačica Vesna Vukelić Vendi urnisala je komentarima Acu Lukasa, nakon njegove žestoke reakcije na pobednicu Beovizije Konstraktu.

- Retrogradno sam sve osmotrila i mislim da je blaga reč da sam fascinirana. Ona je zaista zaokružena celina. To je jedna poruka sa neba, ta higijena je jedna duhovna i duševna higijena. Poruka je pogledajte sve ono što je prljave, recimo Acu Lukasa kome ne treba maska da bi tu RTS uštedeo, on već prirodno ima masku. E ona kao da je sve to prljavo oprala i da ga je okačila tamo negde da se suši - istakala je Vendi.

foto: Kurir televizija

Ona je istakla da je iznenađena da se tako jednostavan performans mora da izvede samo neko ko je prosvećen.

- Vidi se kakvim je životom živela. Dok je davala intervjue vidi se da je jedan veoma ozbiljan igrač - kaže Vesna Vukelić Vendi.

Pevačica je uputila i žestoke reči kritike na račun svog kolege Aleksandra Vuksanovića, koji se nije baš proslavio na izboru za pesmu Evrovizije 2022. godine.

foto: Nenad Kostić

- On je neko ko sebe uzdiže, sva prljavština i sav otpad kojim se on služio tokom godina ostao je na njemu i umesto da se opere u onom lavoru, da se on sam opere i da podvije rep i da se sam ne pojavljuje tamo gde mu nije mesto. Njegovi postupci govore koliko čovek ima zamračenu svest i koliko ne zna ni gde mu je vreme i mesto - kaže Vendi i dodaje:

- On je pun jeftinih poštapalica, pa kad ne zna šta da odgovori, on se osloni na njih. On sada kao jedan prepoznatljiv golub-prevrtač, od čega nema ništa gore, sve što izbaci, on brzo poliže. Tako se negativno izjasnio i za Saru Jo, pa je to brzo pokupio - kaže Vendi.

Svog estradnog kolegu nazvala je golubom-prevrtačem, koji izgleda kao da se 40 godina nije duhovno okupao.

foto: Kurir televizija

- Aca Lukas, kao jedan takav golub-prevrtač, treba da se pojavi sledeće godine na Beoviziji i da otpeva pesmu svog kolege Saše Matića "Neke ptice nikad ne polete". On takve stvari radi, jer je duhovno i duševno prljav. Čovek vredi onoliko koliko može nekome da kaže istinu u lice, a on to ne zna. On ne zna šta je istina. On mora da ide na jedno duhovno čišćenje, on je jedan zapečen čovek i izgleda kao da se nije okupao 40 godina duhovno. Nakupio se sveg mogućeg smrada i otpadije. Njemu se oči više ne vide, on čovek ne zna šta priča - kaže Vendi.

Međutim, i pored oštrih reči, pevačica je istakla i da se brine šta će sa njegovom dušom biti nakon što napusti ovaj svet.

- On je zaista duboka tama, i ono što me brine, čovek posle smrti treba da se zapita da li mu se smeši pakao ili raj, a njemu se zaista smeši pakao - kaže Vendi.

foto: Nenad Kostić

Kako će čuveni folker reagovati na ovako oštru kritiku poznate pevačice, ostaje nam da vidimo, ali nije isključeno da će buknuti i novi rat na estradi, budući da se Lukas u više navrata javno svađao sa mnogim kolegama sa estrade.

Kurir.rs

