KO JE ŠIJANOV SIN VUKAŠIN KOJI JE UHAPŠEN: Zoran Gocu ostavio zbog njegove mame, a bile su NAJBOLJE prijateljice IMA DEBEO DOSIJE

U Zvorniku u Republici Srpskoj uhapšen je Vukašin Šijan, sin pokojnog Zorana Šijana, i Marko V, nezvanično je saznao Kurir, zbog sumnje da su učestvovali u pucnjavi na Autokomandi u Beogradu proteklog vikenda. Oni su prebačeni u ekstradacioni prtivor, što znači da će biti isporučeni Srbiji.

Javnosti je dobro poznat Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske i Zorana Šijana, koji je u braku sa Bojanom Rodić, a za Vukašina malo ko zna.

Međutim, ovo nije prvi put da se Vukašin vezuje za kriminal. Protiv sina ubijenog Zorana Šijana već je ranije podnosila krivična prijava i to Trećem osnovnom tužilaštvu zbog neovlašćenog držanja opojnih droga.

Vukašin je sin Zorana Šijana kojeg je on dobio u drugom braku sa komšinicom Goranom Zoricom, koja je ujedno bila prijateljica njegove tadašnje žene, pevačice Goce Božinovske.

Zoran i Gorana su bili komšije sve do 1996. nakon čega je on odlučio da se razvede od Goce Božinovske i venča sa njom. Ona je Zoranu 1999. godine rodila sina, i to samo tri nedelje pre nego što je ubijen.

Šijanov naslednik je pre dve godine priveden sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu u kojoj je u šaku ranjen Stefan R. (30). Vukašin je tada osumnjičen je da je podstrekivao druga da ubije muškarca koji je pokušao da spreči divljanje ove grupe mladića.

