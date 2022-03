ACA, DARA, MINA, CECA! ESTRADNJACI NA KRV I NOŽ: Jedna pevačica pljunula kolegu u LICE, drugi ratovali oko pesme, ONE SE POTUKLE!

Pesma "Cipele" skinuta je sa Jutjuba, a Andreanu Čekić autor Saša Lazić će tužiti za 50.000 evra koje mu navodno duguje o čemu je Kurir pisao.

Andreana nije jedina koja je imala problem sa kolegama na estradi, pre Jutjuba bilo je i drugih estradnih ratova.

IVANA SELAKOVI I ACA LUKAS

Vest koja je kao bomba odjeknula u medijima je prekid saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenjem spota za njihov poslednji duet "Svatovi" s Jutjuba. Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra. Pevačica je zatim poručila da joj ne pada na pamet da Lukasu vrati 21.000 evra.

"Ja sam mislio da je ta priča završena, međutim oni i dalje nastavljaju da pljuju, ne znam šta hoće od mene. Pesmu mogu da snime, ja je neću snimati sa njima, ne može da izađe pesma koju sam snimio sa njima i to je sve. Sramota je, posle svega što sam učinio za nju da me pljuje, ja nju nisam nigde pljuvao, čak sam se i povukao iz cele priče. Što se tiče lika i dela, da li neko upravlja njim ili ne, ja ga barem imam za razliku od nje koja ga nema. Ne znam o kom liku i delu ona priča, volela bi ona da upravlja likom i delom da ga ima", poručio je Lukas jednom prilikom.

ZORICA BRUNCLIK I MILOŠ BOJANIĆ

Folk zvezda Zorica Brunclik i pevač Miloš Bojanić zaratili su još tokom učešća u "Farmi 2" 2010. godine. Njihovi sukobi eskalirlai su u sudsko gonjenje. Bojanić je Zoricu tužio, jer je za njega navodno rekla "da je pedofil, lažov i "trula prostata", a pored toga je i pljunula u lice. Pevač je koleginicu dobio na sudu, a kada su se sreli pred sudijom Brunclikova je tvrdila da se uvreda ne seća i da je sigurno bila isprovocirana da tako nešto kaže, pisali su domaći mediji pre nekoliko godina. Takođe, Zorica je pred sudijom čak i zaplakala.

- Jeste, istina je, ali molim vas da o tome više ne pričamo. Mislim da je sve to što se dešava najobičnija glupost. Rijaliti je završen, Zorica i Kemiš to znaju. Sve što se desilo treba baciti u kantu i staviti tačku na to. Život ide dalje, sad sam preokupiran nastupima i promovisanjem nove pesme - rekao je tada Bojanić.

CECA RAŽNATOVIĆ I ALEKSANDAR MILIĆ MILI

Folk zvezda Ceca Ražnatović otkrila je na snimanju prve emisije Zvezda Granda da se sudi sa Aleksandrom Milićem Milijem, nakon višemesečnih spekulacija da nekadašnji saradnici duži vremenski period nisu u dobrim odnosima.

Ceca je istakla da su na sudu, ali da su civilizovani ljudi koji razgovaraju. Nakon toga, počelo je da se šuška i nagađa zbog čega se sude, te u kom momentu je došlo do određenog sukoba interesa.

Ceca Ražnatović takođe se sudi sa Jelenom Karleušom.

DARA BUBAMARA I SEKA ALEKSIĆ

Dara i Seka su bile bliske prijateljice sve do 2018. godine. Sukob između dve pevačice navodno se dogodio jer je Seka zakazala koncert u Beogradskoj areni samo sedam dana pre svoje prijatejice. Ovo je jako iznerviralo Daru pa je sa Aleksićevom prekinula svaki kontakt, i često je negativno komentarisala u medijima. Seka o ovoj svađi nije želela da u javnosti govori mnogo, ali je jednom prilikom u jednoj televizijskoj emisiji rekla:

- Nismo se posvađale. Nisam se ni sa kim posvađala. Iskrena da budem, Dara tako i ne misli.

MINA KOSTIĆ I INDIRA ARADINOVIĆ INDI

Jedan od najvećih estradnih skandala, tuča između Mine Kostić i Indire Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine, i dan-danas se prepričava.

Razlog za fizički obračun navodno je bilo to što se Indi tada navodno zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom. Iako je od toga prošlo 12 godine, one i dalje nisu u dobrim odnosima.

CECA RAŽNATOVIĆ I DRAGANA MIRKOVIĆ

Pevačice Svetlana Ceca Ražnatović i njena koleginica Dragana Mirković, posvađale su se na snimanju novogodišnjeg programa na RTS.

Dragana se svojevremeno oglasila i rekla da je pojedine koleginice ne vole i iako nije imenovala Ražnatovićevu, bilo je više nego jasno da je mislila na nju, kada je rekla: "Nije mi jasno zašto neko prođe pored mene i ne javi mi se".

"Već nekoliko godina nisam aktivna na estradi kao ranije. Ne smetam nikome svojim pojavljivanjima, ali nekima smetam svojim postojanjem. I dalje ima ljudi koji me ne vole, a ne bi trebalo. Dokazala sam da kod mene ne postoji ni trunka ljubomore ni zavisti prema konkurenciji, jer mi je to ispod svakog nivoa. Nije mi jasno zašto neko prođe pored mene i ne javi mi se", pričala je Dragana.

Novinari su jednom zabeležili trenutak kada je Ceca na putu do svoje garderobe naletela na Draganu. Ova ju je upitala: "Da li se mi poznajemo", a Ceca joj odgovorila: "Ti kaži, čas se poznajemo, čas ne".

