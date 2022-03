POČEO POST, A SEKA ALEKSIĆ POKAZALA ŠTA SE U NJENOM DOMU RADI: Snimila muža Veljka i sina u DIRLJIVOM momentu! Svi se ODUŠEVILI

Pevačica Seka Aleksić neretko objavljuje zanimljive snimke iz svog doma u Staroj Pazovi, a najnovijom objavom oduševila je mnoge.

Seka je, naime, objavila snimak u kom se vidi da njen suprug Veljko kadi celu kuću, kao i ikone, a u tome mu pomaže njihov mlađi sin Jovan.

Ovaj trenutak oduševio je pevačicu koja je odmah to podelila sa pratiocima na Instagramu. U jednom trenutku Seka je pokazala i kako njen sin ume da se prekrsti, zbog čega su se mnogi raznežili. Mališan je sve vreme pratio oca, a usput su se mogli videti i kadrovi iz Sekinog doma.

Usledili su komenatari poput: "Isti tata", "Preslatko", "Svaka čast kako vaspitavate decu."

Inače, pevačica je za Vaskrs otkrila da je mnogo srećnija otkako su u njenom domu dva dečaka.

"Svakako da sam uvek dekorisala za velike hrišćanske praznike svoj dom, ali otkad su tu Jovan i Jakov nekako je to sve lepše i drugačije, sa mnogo više ljubavi, iščekivanja, želja da sve bude lepo, svake godine dekoracija je drugačija, drugačije su boje... Sada je Jakov već veliki, pa može slobodno da kaže koju boju voli i šta mu se dopada, kako bi sve to voleo da izgleda i ja slušam njega i radim onako kako on želi", pričala je ona tad.

