JELENA PEŠIĆ IZGLEDA TOP U 4. MESECU TRUDNOĆE: Otkrila detalje velike ljubavi sa Vuletićem! Ovako je upoznala Dalilinog BIVŠEG

Jelena Pešić, voditeljka i bivša rijaliti učesnica, u četvrtom je mesecu trudnoće, a sada je otkrila detalje svoje ljubavi sa Mladenom Vuletićem.

Jelena uživa u ljubavi, a sada je u emisiji "Magazin IN" otkrila kako su se upoznali.

foto: Printscreen/Magazin IN

"Ja sam još malo pa udata. Svi znaju da sam u vezi sa Mladenom koji je iz drugog rijalitija, spojili smo se ja ne znam kako. Podržavao me dok je bila "Zadruga 3, davao intervjue da sam ja njemu najlepša, da bi me ženio, to je tako prošlo. On se meni nije javio posle rijalitija, ja sam ga pozdravila nakon što je gostovao u jednoj emisiji i tako je krenula prepiska. Često se šalimo da se ja udajem za svog fana", rekla je Jelena, pa dodala:

foto: Printscreen/Magazin IN

"Nikad se ne zna. Kada sam otišla kod matičarke, ja sam joj rekla: 'Da li si svesna koga ćeš da venčaš?' Dva učesnika dva različita rijalitija."

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:13 JELENA PEŠIĆ RAZVUKLA OSMEH OD UVA DO UVA: Bivša zadrugarka otišla na Dunav, svima pokazala S KIM PROVODI VREME! (VIDEO)