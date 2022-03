OGLASIO SE NAKON ŠTO JE POBEGAO IZ SRBIJE I POKAZAO KOLIKO JE ZARADIO! Baka Prase o povlačenju sa scene, osećanjima i RASKIDU

Influenser Baka Prase, iliti Bogdan Ilić, povukao se nakon samoubistva jutjuberke Kike Đukić i raskida sa devojkom Anjom Blagojević, a sad je odlučio da ispriča svoju stranu priče.

Baka Prase se oglasio na društvenim mrežama i do detalja ispričao šta prolazi.

- Ne znam gde da počnem... Prvo, hoću da vam kažem da mi nedostajete, pogotovo kontakt sa vama jer sam se isključio... Smatram da vam dugujem objašnjenje zašto me nije bilo i zašto me neće biti - napisao je on.

- Šta se desilo? Zašto sam nestao? Gde sada živim? Da li ću ponovo snimati za Jutjub? Na sva pitanja ću probati da vam odgovorim u sledećih nekoliko storija - dodao je Baka Prase.

- Desile su se dve stvari koje su me slomile psihički i koje su mi ubile bilo kakvu želju za snimanjem i javnim životom. Prva je, naravno, situacija sa Kikom, a druga je raskid sa Anjom. Obe situacije su jako loše uticale na mene i teško mi je palo da ih prebrodim. Medijski linč koji sam doživeo nakon Kike je vremenom sve gore uticao na mene. Ljudi onlajn su počeli da se okreću protiv mene i da upiru prstom na ulici, "kolege" su ugrabile priliku da me isprozivaju i skupe preglede, odlasci u policiju i tako dalje. Na sve to, Anja i ja smo raskinuli, i tu sam puk'o - napisao je jutjuber.

- Ceo januar nisam mogao da dođem sebi. Proveo sam ga u krevetu, razmišljajući: "Šta da radim sa svojim životom?". Često sam vam govorio da ću prestati da snimam onog trenutka kada ne budem više želeo to da radim... Taj trenutak je došao. Tada sam odlučio da prestanem i da se nikad ne vratim na Jutjub. Nisam mogao više, bio sam slomljen emotivno i psihički. Dosta ljudi je u fazonu da ja moram da snimam jer od toga živim, ali zanimljiva činjenica je da od incidenta sa maloletnicama, 2020. godine, ja nisam uzeo dinar od sponzora i već godinu i po dana zarađujem samo od pregleda, a kao što znate to i nije neka cifra. Na sledećem storiju ću vam pokazati koliko sam ukupno zaradio od pregleda za pet i po godina na Jutjubu - naveo je on.

U narednoj objavi vidimo cifru od skoro 100.000 evra.

- Da, već duže vreme se bavim drugim stvarima i snimam za Jutjub isključivo zato što volim da snimam i zato što volim vas, i ništa me u životu nije činilo srećnijim nego kad vidim vaše poruke, komentare i osmehe na licu kad me vidite. Ali iskreno, bilo mi je preteško i odlučio sam da se povučem. Posvetio sam se sebi, treningu, psihičkom i fizičkom zdravlju, mojoj porodici i mojim iskrenim i pravim prijateljima, koji mi nisu okrenuli leđa. I napokon, posle dugo vremena, ponovo sam srećan, počeo sam da živim život punim plućima, treniram, radim i uživam u životu - napisao je Baka Prase.

- Ali, smatram da je Jutjub deo mene, deo moje ličnosti. Ne bih bio tu gde jesam bez Jutjuba, a pogotovo ne bez vas! Dugujem vam mnogo i to vam neću zaboraviti. Odlučio sam da vam se javim jer sam video da je dosta vas zabrinuto i da vam kažem da ne brinete jer je sve okej. Iskreno, nedostaje mi snimanje, druženje i za*ebavanje na Jutjubu i polako mi opet raste želja za istim - dodao je on.

- Takođe, i meni i Anji je raskid mnogo teško pao, ali ona je morala da nastavi da snima i da bude aktivna jer živi od toga, ne zato što je želela. Trudila se da bude pozitivna i nasmejana, a ne mogu da zamislim koliko je bila tužna i koliko joj je bilo teško. Iako smo raskinuli, ja joj želim sve najbolje, i ona zna da ću uvek biti tu da joj pomognem kako god mogu. P.S. Molim vas da je ne spamujete i ne vređate jer nije uzela ajfon i otišla - naveo je potom.

- Ne mogu da vam obećam da se vraćam, ali znate mene... Svaki put kad je bilo teško, vratio sam se još jači. Šta god da se dogodi i šta god da odlučim, znajte da ćemo zauvek ostati najjača institucija! Sve vas volim i mnogo mi nedostajete, vaš Baka - zaključio je na Instagramu.

