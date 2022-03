FRAN PREVARIO ELENU SA KRUNIĆKOM! Kitićka ga odvela na LUKS putovanje, a Pujas joj se zahvalio s*ksom sa Jelenom! SVI DETALJI

Fran Pujas prevario je svoju devojku Elenu Kitić sa Jelenom Krunić. Kontroverzna učesnica rijalitija otkriva kako je došlo do toga.

"Prvo sam ga podržavala dok je bio u rijalitiju, bio mi je kul, čak sam i njegovu majku savetovala oko nekih stvari u vezi Zadrugom. Onda smo se nekoliko puta sreli u istom društvu. Tako mi je jednom prilikom pisao da blejimo zajedno da dođem do njega. U jednom od razgovora rekla sam mu da ja neću da dođem do njega, nego da on dođe do mene. Tako je i bilo", rekla je Krunićka.

foto: Printscreen Paparaco Lov

"Moram samo da naglasim da se sve to dešava dok je on u velikoj ljubavi sa Elenom. Mislim da su se tek tad vratili sa letovanja. Doša lik oko ponoći, tad sam ga zvala. Imali smo seks ali se nije baš pokazao. Nije ni obdaren, 11-12 cm, Pošto sam videla u kom je stanju, dozvolila sam mu da prespava kod mene, bilo mi je greota da ga u takvom stanju puštam da ide kući. A spavali smo kao da smo tri godine u vezi. Zagrljeni, sve super. Ove stvari ne bih pričala da nije rekao da ga smaram, da mu pišem i tome slično. Reč ne bih rekla, ali kad me već vučeš za jezik, tako je, kako je", rekla je Jelena za Svet.

foto: Sonja Spasić, Kurir

kurir.rs/svet

Bonus video:

01:50 IMALA SAM S*KS U SOBI SA 50 LJUDI! Jelena Krunić ŠOKIRALA priznanjem: RODEO DRUŽE PA PREKRIVAČ