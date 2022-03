AKO NE ZARAKIJAMO... Aco Pejović uživa na Kopaoniku, otkrio zašto nije otišao na svadbu Lukasovom sinu

Pevač Aco Pejović uživa na skijanju na Kopaoniku odakle je otkrio nove detalje iz svog života.

Naime, Pejović je veliki ljubitelj skijanja, te kad god može da izdvoji vreme, ne propušta prilliku da se posveti svom omiljenom sportu.

- Iskoristio sam neka tri slobodna dana kako bih se malo odmorio, izdejstvovao sam da ne radim i došao sam na Kopaonik da malo skijam sa prijatelima. Super mi je zaista, punim baterija i ova tri dana su mi dovoljna za celu godinu bukvalno - rekao je Aco.

- Sneg i zimu volim više nego leto, ljudi me uvek čudno gledaju kada to kažem, ali dajem pet leta za jednu zimu, zaista volim skijanje, to je ono što me ispunjava. Neko voli plaže, mora, plivanje, ali meni je skijanje broj jedan. Ako se ne zarakijamo previše uveče, ranom zorom se ustaje i izlazi se na stazu, e sad, ako se ostane malo duže sa prijateljima, što se dešava često, evo bio je Sale Matić, sinoć Ceca, pa smo svratili da ispoštujemo kolege, pa smo malo kasnije legli, ali ustane se do 10 sati i odmah pravac na stazu. Posle toga neka vruća rakija, kuvano vino, šta već ima, malo klopamo i onda skijamo opet dok rade staze - otkriva pevač za Vikend premijeru.

foto: Printscreen

Aco kaže da je ovog puta došao bez svoje lepše polovine, kao i da ona više ne može da mu pravi društvo u ovom sportu.

Ovde sam sa dva druga, došli smo bez lepših polovina. Moja žena ne skija, ona je pre jedno pet-šest godina povredila baš ovde na stazi, na Kopaoniku, pokupio je jedan klinac, pokidao joj prednje ukrštene ligamente i od tada je njeno skijanje završeno. Deca idu sa svojim društvom, ja im nisam zanimljiv, oni su već bili - kaže folker.

Nedavno je Aca Lukas oženio sina Lazara, a na veselju je trebalo da prisustvuje i Pejović, ali je ipak izostao.

Nisam mogao da stignem kod Lukasovog sina na venčanje, bio sam u poseti svom ocu koji je bio nešto bolestan, to su ipak neke stvari koje su preče. Naravno, čuli smo se taj dan, ja sam mom bratu poželeo sve najbolje, čestitao mu i obavio neku svoju bratsku, drugarsku dužnost, ali nisam mogao da dođem taj dan, zaista. On je znao kakva je situacija, razumeo je i nije se naravno ljutio - zaključuje Pejović.

foto: Kurir.rs/Lj.Stanišić, Nenad Kostić, Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

01:00 LJUBAV JE LJUBAV, MA NA KOM KONTINENTU DA SE NALAZITE! Aco Pejović zapalio masu, na koncert pevača došli iz svih krajeva Amerike!