PEVAČICI KIDNAPOVALI MUŽA, PA JOJ TRAŽILI NOVAC! Prošla kroz pakao: Bila sam spremna SVE DA DAM samo da ga vrate!

Folkerka je tokom karijere stekla veliko bogatstvo, a preživela je veliku traumu kada su joj kidnapovali supruga.

Naime, .pevačica Branka Sovrlić pre nekoliko godina prošla je kroz agoniju. Ona se prisetila perioda kada je strepela za partnera, pa otkrila da je bila spremna da da sve što otmičari traže.

- Za novac su ga oteli. Platila sam otkup. Ne znam ko i zašto je to uradio, jer njega kolege vole. Ali neko je hteo da dobije pare na taj način. Bilo mi je jako teško i užasno. Nisam bila živa u tom periodu. Bila sam spremna sve da dam da ga puste. Pola života mi je oduzeto - ispričala je ona svojevremeno za Kurir, pa se

osvrnula na iznos otkupa:

-To nije važno. Bilo, ne ponovilo se.

Podsetimo, Branka je takođe bila na meti pljačkaša koji su joj upali u dom dok je ona bila u njemu, a pevačica je otkrila da su joj uperili pištolj u glavu:

- Obili su mi stan u Beogradu, napali me i udarili me pištoljem u glavu baš dobro. To se dešavalo i mojim kolegama pevačima ali i običnom narodu, recimo mojoj komšinici koja je penzionerka. Prosto je bio period kada je bilo puno lopova- ispričala je Branka, ne želeći previše da se vraća na taj ružan period života - ispričala je Branka za medije.

