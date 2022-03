OVO SU ZVEZDE GRANDA KOJE SU POZNATE PO S*KS SKANDALIMA! Savo, Sanja,Tea, Rešićka u p*rno akciji, Madžić nije jedini

to im nije trebalo

Žarko Madžić nije jedini takmičar Zvezda Granda čije su eksplicitne fotografije došle do medija. On je svoje intimne slike slao koleginici Mirjani Popović koja je dostavila našoj redakciji, a koja je došla u žižu interesovanja nakon što je optužila Đorđa Davida da je uznemiravao na društvenim mrežama.

Sanja Stojanović Proslavio je seks-snimak

Sanja Stojanović proslavila se u takmičenju u "Zvezdama Granda", ali i po seks-skandalu iz 2007. godine, kada se u javnosti pojavio njen intimni snimak. - Generalno, ta afera, komentari i medijski naslovi prate me čitavih 15 godina. Sve mislim proći će nekada, jer ima toliko stvari koje su mi se izdešavale, ali, eto, to "moje" je tako upečatljivo, a ujedno i toliko dosadno da mi je postalo strašno. Izlizana je priča, ja to ignorišem, više se i ne iznenadim kad pročitam takve naslove, gotovo svi su isti - rekla je Sanja.

Savo Perović Slao gole slike devojkama

Nekadašnji učesnik takmičenja "Zvezda Granda" Savo Perović našao se u seks-skandalu kada je njegova bivša devojka maloletna Sandra Ljubisavljević objavila u javnosti fotografije njegovog polnog organa! Kako je devojka objasnila, ona je to uradila da bi mu se osvetila zbog toga što je on iznenada raskinuo vezu s njom. Sandra i Savo su neko vreme bili u kontaktu nakon završetka takmičenja, da bi se nakon toga upustili u emotivnu vezu koja se neslavno završila.

Tea Tairović Zadovoljava muškarca

Tea Tairović takođe je bila zvezda eksplicitnog videa, u čiji posed je došla redakcija Kurira. Na njemu se vidi kako pevačica oralno zadovoljava muškarca. Ona u jednoj ruci drži njegov polni organ, a u drugoj dildo. Sve je to ovekovečeno u nekoliko minuta, ali nije poznato da li je Tairovićevu za uspomenu i dugo sećanje snimao njen tadašnji dečko ili neki drugi muškarac s kojim je tada bila u vezi ili samo u kombinaciji. Taj snimak je za kratko vreme postao jedan od najgledanijih na društvenim mrežama, a našao se i na porno-sajtovima. Ako je suditi po pevačicinoj reakciji kada je video ugledao svetlost dana, njoj je to i te kako prijalo.

Sandra Rešić Isplivale gole slike

Aktuelna rijaliti učesnica Sandra Rešić takođe i ne sluti da, dok je u šou-programu, o njoj trenutno bruji čaršija. Kako i ne bi, kada su se pojavile njene fotografije iz prošlosti. Na jednoj Instagram stranici isplivala je eksplicitna fotografija Rešićeve na kojoj je pozirala potpuno gola, dok je na jednoj slici grudi prekrila kosom, a na drugoj ih je obuhvatila rukom.

