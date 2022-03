JA MU NISAM ŽENA! Ljupka Stević ovako reagovala na pomen GENERALA Simića, a evo da li se čula sa njim i u kakvom su ODNOSU!

General Dragiša Simić pre oko mesec dana doživeo je infarkt, zbog čega hospitalizovan na VMA. Simiću je ugrađen stent, a on je tada za medije otkrio da je operacija dobro prošla, te da da je njegovo stanje stabilno.

Pevačica Ljupka Stević, sa kojom je Simić dugi niz godina bio u emotivnoj vezi koja se raspala na vrlo buran način, tom prilikom bila je u šoku kada je saznala šta se desilo.

Sada se oglasila za Pink.rs i otkrila da li se sa Simićem ipak čula u međuvremenu, kao i da li je možda došlo do nekih promena u njihovom odnosu.

- Ja mu nisam žena, pa ne bih da odgovaram na pitanja o njegovom zdravstvenom stanju. Nisam upućena u to kako je sada, nemamo kontakt. Što se mene tiče, to je davno završena priča, tačka je stavljena, a ja sam krenula svojim putem i to je to. Nas više ništa ne spaja, tako da niti sam se raspitivala, niti mi neko javlja kako je sada. Sve najbolje svim dobrim ljudima na ovom svetu - poručila je Ljupka.

