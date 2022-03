ŠOK INTERVJU MILANA JANKOVIĆA ČORBE: Tara je izašla iz rijalitija sva u KOPČAMA, za sve je kriv ŠA! A tek šta je rekao o Maji

Kao bomba odjeknulaje vest da je Tara Simov diskvalifikovana iz "Zadruge 5" nakon brojnih scena koje je javnost mogla da vidi, među kojima je lomljava inventara, šišanje kose žiletom, a prema najnovijim informacijama bivšeg zadrugara Milana Jankovića Čorbe koje je otkrio za Rijaliti, Simovljeva je napustila imanje s kopčama na rukama.

- Čim sam čuo da je diskvalifikovana, javio sam se i ponudio pomoć, šta god joj treba. Ona mi je odmah uzvratila poziv, u Beogradu je, bila je poprilično uznemirena, gušila se u suzama, pokušavao sam da je smirim dok je ona samo govorila da je za sve kriv Nenad Aleksić Ša. Tad mi je rekla da je napustila imanje s kopčama na ruci, nisam pratio šta se dešavalo, ali mogu da zamislim kad je ona u pitanju. Jedina dobra stvar jeste što je konačno uz svog psa April, koja će možda malo psihički da je smiri.

Kako komentarišeš nove ljubavne golupčiće na imanju, kakav su ti par Aleks i Dejan?

- Dejan je najnaivniji momak kojeg znam i svaka malo iskusnija žena, a da izgleda kao Dalila i Aleks, može da ga vrti oko malog prsta, da ga opčini i izmanipuliše, kao što je to činila Dalila godinama. Dejan u sve ulazi emocijama, on vidno propada, kosa mu je opala, oči su mu upale od tuge i bola, mnogo pati. Aleks je, s druge strane, mudra, iskusna, vodi celu priču.

Spekulisalo se i o Aleksandrinoj trudnoći, koliko bi dete Dejana promenilo?

- Ja sam otac, pa mogu da kažem iz iskustva. Aleks kad bi rodila dete Dejanu, njega bi to dete preporodilo, oplemenilo, dalo mu jedan novi smisao, što mu je preko potrebno. Aleks je devojka koja neće da abortira, nije taj tip devojke. Ukoliko je on podrži u tome, mislim da bi ona odlučila da rodii, ko zna, možda bi to bila i najbolja opcija za njih dvoje.

Šta se desilo sa Majom Marinković i tobom, kakav je vaš odnos trenutno?

Maja i ja smo skontali da je najbolje da budemo prijatelji. Nakon mog gostovanja u rijalitiju od mesec dana shvatio sam da je Maja bila ta koja je uvek bila uz mene i bez zadrške, čak i kad sam grešio i pravio probleme. Zato sam je po izlasku pozvao kod sebe, u moj kraj, moju kuću, moju porodicu jer je ona to zaslužila. Oboje smo se složili da smo mnogo korisniji jedno drugom kao prijatelji nego da budemo u vezi jer oboje znamo da ne bi uspelo.

Tvoja veza sa Teodorom Bilanović je na kraju završila na sudu, šta je istina iz tvoje perspektive?

Ja sam s Teodorom raskinuo pre ulaska u "Zadrugu 5", normalno bez ikakve drame, tako da sam se iznenadio kad je plasirala priču oko navodnog maltretiranja. Nije mi palo na pamet da bi od nje nešto takvo ikad krenulo, a onda, kad sam sumirao stvari od početka do kraja, shvatio sam da je ona bila moj fan mnogo pre naše veze, bila je totalno upućena u moj život, moju muziku pre nego smo se upoznali, mene je to zadivilo i stvarno sam joj se prepustio maksimalno, bio sam njen. Nikad u životu nisam bio grub prema njoj, kamoli nešto više, tako da ne znam otkud ta priča i to na sudu.

Janjuš i Ša najveći gubitnici

Čorba nakon gostovanja u !Zadruzi 5" osvrnuo se na najveće gubitnike rijalitija, pa, kao iz topa, rekao da su to, bez dileme, Marko Janjušević Janjuš i Nenad Aleksić Ša.

- Ja ne znam šta se desi čoveku da tri puta radiš istu grešku, to važi za ša, ne znam šta je s njim, možda kriza srednjih godina. Dolazi smena generacija, dolaze novi ljudi, gubi popularnost, ovako ostaje u hajpu, pa makar bilo i blam, ili kažu zbog para, zaradiš pare, pa ih izgubiš zbog istog sranja, ne shvatam. Janjuš je ipak sebi dao šansu da ispravi neke greške iz prethodnih sezona, da konačno bude normalan i naplati sva sranja koja je sebi dozvolio. Njemu je bilo svega preko glave, sad pokazuje drugu stranu sebe i zasad mu ide dobro - zaključuje Čorba.

Cara čeka apokalipsa kad izađe

Viđenje budućnosti aktuelnog zadrugara Filipa Cara nakon rijalitija dao je Milan Janković Čorba, koji je, bez dlake na jeziku, prokomentarisao kako će izgledati Carev sudnji dan.

- Car je izgoreo, izgubio je svoj identitet totalno. Mnogi su komentarisali da sam ostao isti od početka do kraja, pa sam se jedva snašao kad sam izašao zbog nenormalnog pritiska. On, koji je dve godine tu, ništa od prošle godine nije naučio, radio je gore od goreg, tako da mislim da će se njemu, kad izađe, desiti neka apokalipsa, sudnji dan, ne znam da li će moći da preživi to što ga čeka. Kad ga strefi realnost napolju, neka mu je bog u pomoći.

