BEBA ME ŠUTIRALA DOK SAM PEVALA Marija Mikić otkrila zašto sebe smatra pobednicom Pesme za Evroviziju: IZDRŽALA ŠTO MNOGI NISU

Marija Mikić, popularna pevačica koja je na nastupu za Izbor pesme za Evrovizije 22 učestvovala u poodmakloj trudnoći, otkrila je da ju je tokom nastupa beba šutirala, a haljina koju je nosila bila je teška 15 kilograma.

- Mediji su sastavni deo našeg posla i ja sam uspela pet meseci da krijem da sam u drugom stanju. Išlo je sve spontano, kada je već izašlo u sivm medijima, morali smo da se prilagodimo - kaže Marija Mikić za Kurir televiziju, koja dodaje da je svoj nastup želela da predstavi kao bajku:

foto: Kurir televizija

- Htela sam bajku i želela sam da mi se ne vidi stomak. Bila je baš teška haljina, ali sam izdržala. Ne bih ništa promenila - istakla je pevačica.

Marija je na originalan način podelila sa svojim obožavaocima kog je pola beba.

- Meni su ti klipovi za iščekivanje kog je pola beba uvek interesantni, ja sam to gledala i kad nisam bila trudna. Nismo mi prvi koji su uradili, ali sva sreća imamo jednog drugara koji se bavi protivpožarnim aparatima, pa nam je napravio posebne. Nikada nije ranije pravio sa roze ili belim prahom, pa je imao i nekoliko proba i tako dalje. Prah je bio roze boje - kaže Marija

Ona je pobedu očekivala, i kako kaže ona je za sebe već pobedila.

foto: Kurir televizija

- Ja sam znala da sam već pobedila, sama činjenica da nastupaš sa jednim bićem u stomaku koje me šutira sve vreme, treba više i hrabrosti i snage. Ja sam prezadovoljna i rezultatom i publikom koja me je podržala. Jesam osmo mesto, ali meni nije to opšte značilo. Moja pesma je baš onako prošla kako sam ja želela, tako da sam ja apsolutni pobednik svoje porodice, svog tima i nadam se ovom malom bepčetu - kaže Marija Mikić.

- Nije prirodno da navijaš za nekog drugog, nisam imala favorita. Konstraktina pesma je nešto potpuno drugačije i kada sam je čula na probi rekla sam da ovo prolazi. Čestitam joj i mislim da će napraviti baš haos u Evropi i već ga pravi - kaže Marija Mikić.

Danas joj je prioritet samo beba, o kojoj mašta još od kada je bila mlada.

- Razmišljamo se šta da radimo, imam jednu pesmu koja će mi obeležiti karijeru. Ne znam da li je pravi trenutak, videću. Malo sve da mi se slegne, pa ćemo videti - kaže pevačica u devetom mesecu trudnoće.

Kurir.rs

