DARKO VADLJA O UČEŠĆU U BARU: Ako je Sven gej, to je njegova stvar! I mene su zvali PE*ER, jer sam BRIJAO noge!

Darko Vadlja u rijaliti "Bar" je ušao naknadno, kao podrška sinu Svenu Vadlji, ali uprkos tome uspeo je da osvoji srce publike i da u šouu ostane do samog kraja. Iako nije odneo pobedu, već drugo mesto, "seksi tata" je i više nego zadovoljan plasmanom, ali priznaje da je priželjkivao pobedu.

- Izuzetno sam zadovoljan drugim mestom i drago mi je da je Davor odneo pobedu, jer je to zaslužio. Nas dvojica smo nebo i zemlja što se tiče zalaganja u baru, tako da je pobeda opravdana. A nada u pobedu naravno da je postojala jer sam dobro stajao kod publike - počeo je Darko u intervjuu za Kurir.

Napustio si posao u Austriji da bi učestvovao u rijalitiju Bar. Šta ćeš sada?

Trenutno sam na vezi sa agencijom i tražim posao. Drago mi je da me kolega podržava, sad da li će biti nešto na teritoriji Srbije, Hrvatske, Austrije, videćemo. Nikako ne bih radio u ugostiteljstvu jer smatram da nisam dovoljno dobar za to ili na građevini. Ne bih hteo da lomim kičmu. Imam previše godina za to i smatram da još uvek mogu izabrati neki drugi posao.

Važio si za jednog od najatraktivnijih učesnika, a dobio si i nadimak "seksi tata". Kakav je osećaj biti najprivlačniji i kako to da nisi pokleknuo pred nekom od učesnica?

Došao sam ovde sa jasnom namerom i rekao sam da ne želim ni u kakvom kontekstu da se nalazim u krevetu i nekakvim vezama. Što se tiče nadimka, nisam ga očekivao. Ali drago mi je da me je neko doživeo na takav način.

Spopadale su te i Maja Kovačević, Ksenija Kranjec, a sa Stanislavom si imao jako prisan odnos.

Što se tiče Ksenije, iaspočetka sam imao jako lepo mišljenje o njoj. Te svađe koje smo imali i način na koji se obraćala nama... Očekivao sam više od nje. Žao mi je što se tako predstavila. A onda i konflikt koji smo imali zajedno, to dovoljno govori o svemu. Nemam neko lepo mišljenje, ali ne želim da pljujem po njoj ili da kažem, da je loša osoba. Ne znam kakva je van rijalitija, ali nemam neku želju da je upoznam. Kada je Maja u pitannu, ona je divna osoba kada je čista i s njom se može lepo pričati, puna je razumevanja, može puno da da kada želi. S drugw strane, žao mi je kada popije, može biti jako neugodna. Što se tiče Stanislave, ona je približno mojih godina, imamo slične poglede na život i na sve, bila mi je jedna osoba na koju sam mogao da računam. To je sve.

Šta tvoja žena kaže za učešće u rijalitiju? Nisi poklekao ni pred jednom učesnicom.

Naravno da je zadovoljna. Ali neki naslovi su joj bili šokantni. Ali ja na to nisam mogao uticati. Imala je prilike da vidi da nisam radio ništa što ne treba. Definitivno nije sve u lepoti, mora biti nešto više.

Videli smo i da si plakao u rijalitiju, da si se osećao odbačenim od strane nekih učesnika. Koji trenutak ti je bio najteži?

Kada je izbila svađa u baru i kada je Sven imao okršaj sa Sanjom, pa sa Nenadom i taj deo kada sam ga držao. To mi je bilo nešto najgore u životu što sam doživeo. Nadam se da se neće više ponoviti.

Koliko je teško biti sa sinom u rijalitiju?

Izuzetno teško. Očekivao sam da ćemo bolje sarađivati i da ću imati veću podršku što se njega tiče, ali konstantno smo se vrteli u jedno te istom. Bilo je naporno. Morao sam čuvati i sebe i njega, i njega od drugih i druge od njega jer se pali kao šibica.

Da li si upoznao njegovu devojku?

Jesam, smatram da je izuzetno dobra osoba i ljubazna.

Mnogi su komentarisali da je Sven gej. Kako reaguješ na te priče?

Da li je gej ili nije je apsolutno njegova stvar. Ja takvih saznanja nemam. Pogađalo me je, ali ne koliko je pogađalo njega. Jer ja sam isto, dok sam bio mlad svojevremeno bio "pe*er" jer sam brijao noge, nosio biciklističke jer sam se bavio biciklizmom. I bio sam pe*er. Okej, super. Nemam nikakvo loše mišljenje o gejevima, ali ne znam šta je s ljudima. Rekao sam mu hiljadu puta da zna šta je, ako jeste, super, a pusti ljudi šta pričaju.

S kim ostaješ u kontaktu posle Bara?

Apsolutno sa svima. Problem je što nismo blizu. Ali nadam se da ćemo se jednog dana okupiti. Aleksa, Marko, Stanislava, Slobodan, Dejana, Kristina. Što se tiče Davora, ne znam, videćemo. A Sanja... Želeo bih da vidim kakva je osoba van rijalitija, ali smatram da sam video dovoljno.

Da li bi opet ušao u rijaliti?

Ne, ali nikad ne reci nikad. Ne vidim se u rijlaitiju. Nisam čovek koji se kocka. Idem na sigurno i radije ću raditi za neki iznos kakav jeste, nego pucati na nešto visoko i onda ostati bez svega.

