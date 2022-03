RAZOČARANA SAM U NEDU UKRADEN! Pevačica ogorčena: Želim da znam zašto sam ja dobila 0 bodova, kad je sretnem pitaću je!

Pevačica Marija Mikić, koja je u drugom stanju, sa pesmom "Ljubav me inspiriše" nastupila je na ovogodišnjem festivalu "Pesma za Evroviziju '22", a sada je otkrila da se razočarala u koleginicu Nedu Ukraden jer joj u finalu nije dodelila nijedan bod.

foto: Printscreen/RTS

Neda Ukraden u finalu festivala bila je predsednica stručnog žirija, a Mariji Mikić tom prilikom nije dala bodove.

- Najteže delove sam otpevala najbolje, a pogrešila sam početak pesme i bila sam spremna da ću možda zbog toga ispaštati, ali nisam bila spremna da mi Neda Ukraden ne da nijedan poen. Ja Nedu Ukraden ne poznajem, ali ja nju obožavam, bila sam i na takmičenjima gde sam pevala njene pesme, pevam njene pesme i na nastupima, meni je Neda Ukraden stvarno jedna ikona i cela njena karijera, ali da baš od svih pesama meni da 0 bodova, volela bih nekad da znam odgovor. Ja jednom kad je budem srela pitaću je, jer ja želim da znam zašto sam ja dobila 0 - rekla je Marija u emisiji "Grand magazin".

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je dodala da je razočarana zbog načina na koji je žiri glasao, jer je očekivala da će biti bolje ocenjena.

- Malo me iznenadilo, ja sam računala na žiri, jer ipak je to muzika i nešto jako lepo. Razočarala sam se... Možda ja nisam kompetentna da tim ljudima nešto pričam i komentarišem, ali jesam se razočarala. Jedini moj mali peh je što nisam mogla da dobijem neke maksimalne poene, jer je meni stvarno bilo otežavajuće da pevam. Ja sam imala onu pretešku haljinu, nisam želela uopšte da se zna da sam trudna i da me neko po tome ocenjuje. Ja sam imala par falšića, svi su imali, sve se čuje i tamo nema mesta za grešku - rekla je Marija.

Podsetimo, na ovogodišnjoj Beoviziji pobedu je odnela Konstrakta, koja će sa pesmom "In corpore sano" predstavljati Srbiju na Evroviziji koja se u maju održava u Torinu.

foto: Printscreen/RTS

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

09:44 BEBA ME ŠUTIRALA DOK SAM PEVALA Marija Mikić otkrila zašto sebe smatra pobednicom Pesma za Evroviziju: IZDRŽALA ŠTO MNOGI NISU