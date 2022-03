ANABELA I MARKO ZAKOPALI RATNE SEKIRE! Priznala da se pomirila sa zetom, spomenula smrt NJEGOVE MAJKE i haos u rijalitiju!

Pevačica Anabela Atijas i tada partner njene ćerke Lune Đogani, Marko Miljković, nisu se slagali tokom boravka u „Zadruzi 3“, čemu je publika svakodnevno svedočila, a pevačica je otkrila da su sve svađe sada iza njih i da je ljubav prema Luni i Miji pobedila.

– Ispred svega smo stavili ljubav prema Luni i Miji. Ipak je ljubav pobedila, prema dvema osobama koje su nama bitne – započela je Anabela, te se osvrnula na Markov nedavni gubitak majke i rekla da je uz njega.

– Naravno da jesam, teško je to, ali on je jak čovek. Dobro se drži – rekla je pevačica na ivici suza.

foto: Kurir Televizija, Sonja Spasić

Anabela zaboravi na sve kada je sa unukom i kaže da je zahvalna Bogu na privilegiji da bude baka.

– Radujem se svakom pozivu kada znam da ću videti tu malu facu na telefonu, u meni je vulkan ljubavi. Kada sam sa njom, ništa me drugo ne zanima, ni na telefon se ne javljam, ne volim da gubim vreme. Zahvalna sam Bogu i uživam u svakoj sekundi u sreći i privilegiji. Lakše je biti baka nego mama. Ništa mi nije teško, nema tog straha. Drugačije je, zrelost učini svoje – istakla je Anabela za Srbijashowbizz :

Luna se porodila u junu prošle godine, a dva meseca kasnije su Marko i ona ćerku Miju prvi put pokazali na Jutjubu i tada su fanovi rekli da liči na tatu, što sada potvrđuje Anabela:

foto: Printscreen YouTube

– Liči na tatu, ista je fizički on, a po karakteru mislim da je svoja, jako je harizmatična. Ima neku ludačku energiju. Sada je u periodu kada se svaki dan nešto novo desi.

Pored Lune, Anabela ima ćerku Ninu, za koju kaže da joj neće dozvoliti da uđe u rijaliti ukoliko izrazi želju.

– Nikako je ne bih savetovala i podržala. Mislim da je Nina svesna da to nosi veliko breme, ne ulazi samo jedna osoba. Tada smo svi ušli i podjednako smo učestvovali u svakoj odluci, šta god da je neko uradio, odražavalo se na celu porodicu – zaključila je Anabela.

Oštećeni smo zbog rijalitija

Svi pamte učešće porodice Đogani u trećoj sezoni „Zadruge“, a Anabela kaže da je to mnogo uticalo na sve njih.

– Svi bolujemo zajedno od te boli. To nikome ne treba. Svi smo užasno oštećeni zbog rijalitija, ali hvala Bogu, negde smo izvukli pouku. Kajem se zbog svega. Iz ove perspektive bih rekla sebi drugačije, a ne mogu da se ne osvrnem na to da nas je frustracija izgradila. Možda bismo sve olako shvatali. U poslednje tri godine sam puno radila na sebi da sažvaćem neke stvari. Bog nam ništa ne daje za džabe, samo je bitno kako ćemo da usvojimo to gradivo – rekla je Anabela.

foto: Ata images

Kurir.rs/I.B/Srbijashowbizz

Bonus video:

02:19 Zejna bivša članica grupe luna o odnosu sa Čvorkom