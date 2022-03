NJENA MAJKA JE IZGUBILA JEDINO ŠTO JE IMALA, NEK JOJ BOG U POMOĆI! 12 godina od UBISTVA Ksenije Pajčin, kum pevačice otvorio dušu

Pevačica Ksenija Pajčin tragično je izgubila život pre tačno 12 godina, 16. marta kada ju je ubio dečko Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Njena porodica i prijatelji i dalje su neutešni zbog velikog gubitka, a sada se Ksenijin kum Bane Dević prisetio pevačice.

foto: Dado Đilas, Printscreen/Youtube

- Ja te godine ne računam, nema razlike izmešu prve godine i dvanaeste. Nemam mnogo opcija, sem da prihvatim da je to tako. Mnogo mi nedostaje od kad se sve to desilo. Nemam socijalni život od tada, gubitak mi je nenadoknadiv. Imala je srce kao kuća. Nedostaje mi njena lepota, užasno mi je mnogo pomogla u životu - navodi on o Kseniji Pajčin.

- Bila mi je podrška i podmetnula je mnogo puta leđa za mene. Moja tuga je moja stvar. Ne vrištim na sav glas. Bili smo kao nokat i meso. Promenila mi je tok života i večno sam joj zahvalan za sve. Vreme uzima sve sem uspomena - dodao je Bane.

- Sa njenom majkom Ljubicom sam u kontaktu i sestrom. Ona je nastavila da živi svoj život, Ljubica je izgubila jedino što je imala. Neka joj je Bog u pomoći - zaključio on.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

02:55 Karamela posetio grob Ksenije Pajčin na 11. godina od smrti