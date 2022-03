VERICA RAKOČEVIČ POKAZALA NIKAD VIĐENU SLIKU IZ MLADOSTI! Pozirala u izazovnoj pozi, malo ko bi je prepoznao! (FOTO)

Modna kreatorka Verica Rakočević u 74. godini izgleda neverovatno, pa mnogi njen izgled ne mogu da povežu sa godištem.

Verica je jedna od najuticajnijih na ovim prostorima, ali zapravo, ona nije za sebe planirala karijeru modne dizajnerke.

Sada se pojavila fotografija iz Vericine mladosti kada je bila maturantkinja Devete gimnazije.

- Vremeplov 1966-2022 - Maturantkinja Devete gimnazije maštala je o karijeri pisca dok je život imao drugi plan za nju - napisala je Verica.

Ona veoma vodi računa o izgledu, a takođe ima mladalački duh, pa bi malo ko rekao da gazi osmu deceniju. .

- Vrlo sam svesna svojih godina i trudim se da ih nosim u skladu sa energijom koju imam. Uopšte ne pripadam onoj kategoriji žena koja će se takmičiti sa mladjima, to mi je primitivno. Ogorčena sam na činjenicu da žena kada napuni 35,40 godina mora da nosi kratku kosu, haljine duge do zemlje, ne sme da joj se vidi nijedan delić tela. To je glupost, treba da se oblačite onako kako se osećate. Pametna glava je bitna. Nekada mi je smešno kada se dovodi u pitanje kada neko ko ima više godina mora nekako da se oblači. Niko meni ništa ne diktira, ja se oblačim kako ja želim, udala sam se za osobu koju želim. Način života, genetika, raspoloženje, to najviše utiče na lepotu. Mi svoju sreću prenosimo na druge. Imati dobre noge i lepo telo u 70 godina jeste privilegija ali je najmanje važno to prikazivati . Želim da poručim svim ženama da oblače šta god žele ako je to u skladu sa njihovom energijom - ispričala je Verica u Jutarnjem programu Kurir televizije.

