SREĆA DA LUKA TO NE ČUJE, BILO BI GA SRAMOTA! Sofija Milošević otkrila detalje INTIME: Mi smo zajedno otkako sam ZATRUDNELA!

Manekenka Sofija Milošević koja sa partnerom Lukom Jovićem ima sina ponovo će postati mama za mesec dana.

Sada je otkrila detalje iz njihove veze i rekla da "Luka ni ne zna kakva je ona kada nije u drugom stanju".

"Nas dvoje smo praktično zajedno od kad sam zatrudnela sa prvim sinom Aleksejem. Kad sam naporna Luka mi kaže 'ljubavi, ponovo te udaraju hormoni', a on u stvari ne zna da sam ja takva i kada nisam trudna!", kaže Sofija za Informer.

Sofija je otkrila i da je Luka savršen muškarac za nju:

"Dobar je prema meni, odlično funkcionišemo zajedno i imamo odnos pun razumevanja":

Ipak, ono što Luka ne zna je kako navija za njega dok igra utakmicu.

"Vatren sam navijač i svaku njegovu pobedu ili poraz shvatam lično, mnogo više nego on. Srećom, Luka me ne vidi i ne čuje kako navijam za njega, jer mislim da bi ga bilo sramota! Ne psujem, ali muški navijam i vičem iz sveg glasa. Kada bi me čuo, sigurno bi rekao da više ne dolazim na stadion!".

