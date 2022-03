PRVA SE SKIDALA U RIJALITIJU, MUVALA MILJKOVIĆA, PA NAPUSTILA SRBIJU: Daliborka posle 13 godina od Velikog brata otkrila šta radi!

Daliborka Milanković iz Prnjavora je učestvovala je u prvoj sezoni Velikog brata 2006. godine i osvojila pažnju gledalaca umerenim ponašanjem, ali i oblinama koje je neretko pokazivala dok je vežbala.

Nedugo nakon završetka emitovanja rijalitija napustila je Srbiju i preselila se u Ameriku. Godinama je živela u Čikagu, a od pre dve godine domom naziva Los Anđeles u kojem živi i radi.

"Ubrzo sam otišla iz Srbije i preselila se u Ameriku. Prve dve godine zivela sam u Čikagu, a onda sam se preselila u Los Anđeles, gde i dan danas živim. U početku mi je bilo dosta neobično, nisam očekivala da je tolika razlika između Evrope i Amerike. Sve je nekako veliko, široko, prostrano, a posebno u mentalitetu su bile velike razlike. Navika sam se posle nekog vremena i sada mi prija ta njihova ljubaznost a takođe i red, rad, disciplina. Ubrzo po dolasku, u Čikagu sam upisala koledž, tako da sam nastavila sa usavršavanjem posle završenih studija u Beogradu. Bavim se konsaltingom, imam malu kompaniju, a takođe radim i kao nutricionista, to je moja prva ljubav i jako volim taj posao. U Americi je nekako normalno da radiš po dva, tri posla, to ti daje mogućnost da organizuješ sebi život, da napreduješ, na kraju krajeva da budeš ono što želiš. Volim dosta da putujem, da upoznajem nove mentalitete, zemlje i kontinente. Kroz svako putovanje naučimo nešto novo i postajemo bogatiji u svom srcu i memoriji. Svake godine posećujem omiljenu destinaciju Srbiju i Republiku Srpsku, tamo gde mi žive najdraži. Smatram da je porodica najveće blago, zato se trudim da sto vise vremena provedem sa najmilijima", rekla je Daliborka za Telegraf Jetset i dodala da joj nije jasno "zašto su mediji pisali samo o njenim oblinama".

"Malo mi je smešno da se posle toliko godina pravdam, ali sve je to preuveličano, radi šoua. Nisam se skidala u veš i šetala tako po kući VB, niti bilo šta tome slično. Presvlačila sam se u sobi sama kao i sav normalan svet što radi. Nije mi čak palo ni na pamet da je to nekom interesantno da me snimaju dok se presvlačim. Mediji su to naravno napumpali na svoj način i tako je sklopljena cela ta priča. Ni dan dans mi nije jasno zasto su to uradili samo meni, jer i drugi su se presvlačili pa ih niko nije jurio i snimao. Tek po izlasku iz kuće sam to saznala i jako sam se razočarala u celu tu organizaciju. Možda je to bilo naivno sa moje strane, ali ja nikada nisam gledala niti jedan rijaliti show i nisam znala kako to funkcioniše, svi koji su gledali rekli su mi da se tako nešto ne snima. Svakako, čovek se uči dok je živ…"

