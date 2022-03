PAR IZ ZVEZDA GRANDA ČEKA 2. DETE, A VEĆ PRIČAJU O TREĆEM: Elena i Gute porodicu stavili na prvo mesto, a evo šta on ima u PLANU!

Učesnici muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Aleksandar Gute Marinković i Elena Milenkovska, nedavno su objavili vest da čekaju drugo dete.

Njih dvoje već imaju sina Maksima, a kako kaže pevač, oni već planiraju i treće dete.

- U septembru stiže prinova, mnogo se radujemo. Ne bismo da stanemo na drugom detetu, cilj nam je troje (smeh). To nam je najvažnije, porodica je na prvom mestu. Naravno, tu je i muzika, ali želimo maksimum energije i ljubavi da posvetimo porodici - otkrio je pevač.

Mnogi mu odaju priznanje na privrženosti i na tome sa koliko pažnje i ljubavi radi sa sinom, a on objašnjava da je jedan od razloga i njegovo primarno zanimanje vaspitača. Iako već duže vreme ne radi u vrtiću, imao je želju da jednog dana otvori svoj. Međutim, mišljenje je počeo da menja.

- To mi je bila namera još kada sam došao u Beograd prvi put, išao sam od vrtića do vrtića, ostavljao svoj CV u želji da što pre počnem da radim i steknem iskustvo kako bih za 20 godina imao svoj vrtić. Ali sam shvatio da ako otvorim vrtić, više ću raditi sa inspekcijama, ljudima, papirima i dozvolama nego sa decom, pa polako odustajem od te ideje. Ipak, mislim da je rad sa decom nešto najbolje, jer tako ulažete u one koji će jednog dana graditi ovaj svet - objasnio je Gute, a piše "Grand Online".

Kako je dalje istakao, veoma je ponosan na suprugu i planira da prisustvuje rođenju njihovog drugog deteta u septembru.

- Želim da prisustvujem porođaju! Prvom nisam mogao zbog situacije sa kovidom, a sada mogu i to mi je ogromna želja, možda najveća. Spreman sam na sve i mislim da se neću onesvestiti. To treba gledati najlepšim mogućim očima, to je čin rođenja, fenomen dolaska života na svet koji svaki muškarac treba da vidi - objasnio je on.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Grandonline