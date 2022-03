HIT SCENA SA NASTUPA! Boban Rajović opisao do detalja PEH koji mu se desio sa Knezom, kolega se iznervirao, pa usledio PREOKRET

Pevač Boban Rajović pre tačno 22 godine počeo je svoj estradni put, ponude za nastupe stizale su sa raznih strana, a kada je stigao poziv za turneju po Skandinaviji, Boban je to oberučke prihvatio s obzirom da je tamo već živeo i da ide u poznato.

Kako je na turneju trebalo da povede i nekog kolegu, pevač se odlučio da to bude Nenad Knežević Knez koji je u to vreme već bio izgrađeno ime na javnoj sceni. Nastupi su počeli od Malmea, preko Stokholma, sve do Kopengahegna ali njihova posećenost nije bila zadovoljavajuća, o čemu je Rajović govorio u emisiji "Ami Dži šou".

- U Malmeu bilo još oko 200, 300 ljudi, a u Geteburgu, rekord! Nijedan čovek nije ušao, Knez je poludeo - počeo je priču Boban, pa dodao:

- 'Bobane, ovo je tvoja krivica, nema ljudi, kakva je ovo organizacija'. vikao je na mene. I onda smo otišli za Stokholm gde je bilo onako ljudi i kaže on meni: ''Slušaj, prvo ćeš ti da otpevaš jedno sat i po vremena, pa jedno pola sata ja, pa opet ti jedno sat i po i onda ja za kraj kao šlag na tortu jedno 45 minuta- imitirao je Rajović kolegu.

Nakon serije neuspelih nastupa, konačno je došao i onaj u Kopenhagenu koji je očigledno okupio sve ljubitelje muzike ova dva pevača jer je klub bio krcat i tražila se karta više.

- Kad je video da ima ljudi onda je promenio priču: 'Slušaj, sad ću ja jedno dva sata da pevam, a onda ti za kraj kao šlag na tortu' - ispričao je Boban u "Ami Dži šou".

