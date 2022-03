BRDO PARA DALE NA BUJNE POZADINE? Šuška se da su ove dame sa estrade UVEĆALE G*ZE, jedna je osigurala na 250.000 €! (FOTO)

Poznato je da dame sa javne scene vode računa o svom izgledu i da im nije problem da ogromne svote novca daju estetskim hirurzima kako bi izgledale baš onako kako su zamislile.

Tako su neke od njih odlučile da povećaju zadnjicu, a za to su izdvojile paprenu sumu novca.

Tamara Đurić

Tamara Đurić je pre tri godine jedva preživela kada je zbog silikona koje je ugradila u zadnjicu došlo do komplikacija koje su mogle da je koštaju života, a kako su mediji ranije preneli, starleta je svoju guzu osigurala na 250.000 evra.

Tamaru to ipak nije zaustavilo, pa je odlučila da ponovo ode pod nož, a sada je za novi izgled svoje guze navodno dala 20.000 evra.

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić

Bivša zadrugarka Aleksandra Subotić nedavno je preplašila svoje pratioce na društvenim mrežama kada je na svom Instagram storiju objavila fotku na kojoj je u modricama. Aleksandra je tada ekskluzivno za Informer.rs otkrila da je išla na estetsku operaciju.

- U pitanju su masnice koje su nastale posle operacije transfera masti iz stomaka u zadnjicu. To su masnice koje nastaju posle te liposukcije i one samo tako izgledaju strašno, to je više kao neki "bum" efekat. Malo sam se i ja našalila, nego što to mene stvarno boli. Izgleda strašno, ali ja se oporavljam i nadam se da ću se ubrzo oporaviti i da će to sve biti kako treba - rekla je Aleksandra Subotić.

Pevačica Tijana Milentijević

Tijana Milentijević, poznatija kao "Žena od Sultana", nedavno je boravila na Zanzibaru, a mlada pevačica je na svom Instagram profilu objavila fotke nove guze.

Tijana je krajem prošle godine stavila implantate u zadnjicu, ali o tome nije želela mnogo da govori, samo je rekla da joj je plastična hirurgija mnogo pomogla.

- Fizički izgled je veoma bitan u mom poslu. Sve operacije koje sam uradila pomogle su mi. Volim da sve bude na svom mestu, i na licu i na telu. Uradila sam ono što sam želela. Mislim da u tome nisam preterala - rekla je svojevremeno Tijana.

Pevačica Maja Berović

Kako su mediji ranije pisali, Maja je uvećala zadnjicu u jednoj klinici u Istanbulu, a operaciju je navodno platila 10.000 evra.

- Maja se podvrgla hirurškoj intervenciji uvećanja zadnjice u poznatoj Istanbulskoj klinici. Ona se na ovaj korak odlučila zbog činjenice da treninzima nije mogla da uveća guzu koliko je želela, a i morala je da snima spotove i kampanju za novi album, na kom je želela i zanosnu pozadinu. Zato je angažovala najboljeg hirurga u Turskoj i bukvalno za dan postigla željeni efekat - rekao je ranije izvor.

Pevačica Neda Ukraden

Neda se nedavno pojavila na jednom snimanju, a navodnu promenu na njenom telu svi su primetili.

- Čim je ušla svi su počeli da se okreću. Zadnjica joj izgleda mnogo veće nego što je to nekad bio slučaj, pa su odmah krenuli komentari. "Neda kod plastičara uvećala pozadinu", "Neda kupila novu guzu", moglo je da se čuje sa svih strana. Ko zna, možda je i ona čula da ovo ljudi pričaju oko nje - otkrio je izvor sa snimanja.

Folk diva Ceca Ražnatović

Snajka Cece Ražnatović, Bogdana Ražnatović, porodila se u junu 2020. godine i na svet donela sina Željka, a ponosna baka Ceca je tada došla po unuka i snajku u porodilište.

Ceca se tada u javnosti pojavila u haljini pripijenoj uz telo, pa su tako sve obline bile istaknute, a svima je za oko zapala njena zadnjica koja je bila znatno veća nego ranije.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavili komentari: "Kupila du*e kod Kineza", "Najstrašnije je kada žena ne shvata da je prošlo njeno vreme", "Kakvi su ovo vazdušni jastuci" - bili su neki od komentara, a da li je folk diva zaista uvećala zadnjicu ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da saznamo.

