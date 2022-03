SVI MUŠKARCI VARAJU, MOĆNIH SE BOJIM, FAN MI SE OVAKO UDVARAO 10 GODINA: Aleksandra Bursać razvezala jezik o ljubavi i karijeri!

Pevačica Aleksandra Brusać proslavila se svojim učešćem u takmičenju „Zvezde Granda“.

Ona je kao vrlo mlada devojka ušla u pevačke vode i tada kao slatka plavušica, osvojila srca publike. Kako su godine prolazile, ona je došla do nekih svojih istina o životu, poslu kojim se bavi, ali i muškarcima.

Kako je Aleksandra navela u intervjuu za „Blic“, iako se ranije plašila moćnih muškaraca, koji su joj se nabacivali, ona danas smatra da bi joj takav jedan danas možda i legao, jer su njeni prethodni imali problem sa tim što ona više zarađuje od njih, piše Blic.

foto: Damir Dervišagić

- Nažalost nemam dečka. Muškarci mi se ne udvaraju dovoljno. Oni danas nemaju dovoljno petlje za neke ozbiljnije i normalnije devojke. Muškarac, ako želi da bude sa mnom u vezi, treba pre svega da razume moj posao i da može da mi posveti dovoljno pažnje. Ja kroz ovaj posao nosim veliko breme i treba mi neko ko će da me opusti kad dođem kući i sa kim mogu da pogledam film i sa kim mogu da prošetam, jednostavno da uživam - rekla je ona, a onda otkrila da je do sad njen posao bio najveći problem kod partnera sa kojima se zabavljala, te da su oni bili ljubomorni.

-Smatram da sam kvalitetna osoba, jedini problem u mojim vezama je bio moj posao, tačnije ljubomora. Četiri dana si na putu, zašto te nema, šta radiš, sa kim si u sobi. Bilo je i proveravanja telefona, ali ne preterano, više ta pitanja - istakla je ona, pa otkrila da je razmatrala opciju da bude u vezi sa kolegom jer bi je on možda najbolje razumeo.

- Dosta sam razmišljala o tome, jer se najbolje se razumemo. Da li je u pitanju pevač ili klavijaturista, nebitno samo da je muzičar, mislim da bih se sa njima najbolje razumela.

foto: Kurir televizija

Aleksandra Bursać je istakla da misli da svi muškarci varaju.

- Iskreno, ja mislim da danas svi varaju i da je to nebitno da li si ti pevač ili ne. Znači, obični dečko može da te prevari - rekla je ona, pa se osvrnula na to kakva je u vezi.

- Ja po prirodi nisam ljubomorna, verujem muškarcu sa kojim sam i samouverena sam. Nisam neko ko sumnja u sebe i svoje kvalitete. Nažalost, teško je nositi se sa ženom koja je sposobna i koja zaradi svoj dinar. Mislim da je to njima najgore, a ja to nešto i ne gledam. Nisam nikad ni bila sa nekim ko je nešto imućniji od mene. Možda je to greška, što nisam gledala nekog ko je moćniji od mene, možda bi on to sve nekako drugačije shvatio i bolje se nosio sa svim.

Pevačica je ispričala i koji je bio najorginalniji način na koji ju joj se neko udvarao.

- Imala sam nekog dečka koji mi se 120 godina udvarao. Dolazio na nastupe, kupovao cveće. Naručivao jednu te istu pesmu 10 godina, samo da bi došao da me vidi i podrži. Mogla bih da izađem sa fanom. Nije to ništa ružno, svako treba da veruje u sebe. Mi snimo ne znam kakva bića, mi smo normalni ljudi, normalne devojke - rekla je Aleksandra Busać, pa progovorila o udvaranju moćnih muškaraca.

- Jesu. I ja se isto bojim moćnih muškaraca. Navikla sam da budem dominantna, izgleda da sam ja navikla da sve radim, kao muškarac. Možda iz tog razloga, ali što sam sad sve starija i iskusnija, mislim da ću da pružim šansu i nekim moćnijim muškarcima.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je progovorila i o estetskim korekcijama koje je ima na sebi.

- Samo usne, pošto visinu ne mogu da rešim. To bih jedino htela da promenim zapravo, da ne moram ovolike štikle da nosim, ali što se tiče drugih stvari, svi me pitaju da li sam radila nos i jagodice, zaista nisam, samo usta, to uvek kažem javno. Mislim da ljudima drugačije izgledam zbog promene boje kose i naravno zbog usana i obrve.

Aleksandra je dala svoj stav i na temu autora, koji brane da se njihove numere izvode u popularnom takmičenju "Zvezde Granda" iz kog je i sama potekla.

- Mislim da to nikome ne može da bude minuš. Nisam znala da je porodica Balašević zabranila da se izvode Đoletove pesme. Moja pesma kada se otpevala u takmičenju, dobila je neki svoj novi život, baš je odskočila. Bursaćeva je na kraju otkrila i da li je imala nekih neprijatnih situacija na nastupima.

- Nisam imala sad neke strašne situacije, da me neko napadne. Imala sam neprijatnih situacija, jer naravno da će da ti priđe neko i uvek će biti loših komentara i nekih napada. Mislim da je sve do nas i ako mi postavimo neku granicu, da to ljudi poštuju i nikad ne može doći do većih neprijatnosti. Dešavalo se da neki stariji čovek priđe i hoće da ti stavi novčanicu u dekolte, ali to nisu strašne stvari. To je bezazleno i tu možeš odmah da reaguješ i rešiš - rekla je Aleksandra Bursać.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic