MOĆNIKE UCENJUJEM JER IM ZNAM LJUBAVNICE: Jovana Jeremić otkrila mračne tajne POLITIČARA, pa progovorila o NOVOM MUŽU

Voditeljka Jovana Jeremić otkriva da zna za brojna neverstva političara i uticajnih ljudi, kao i da te informacije i saznanja pametno koristi.

Kraljica šera, kako voli da je oslovljavaju, mudro ističe da se rukovodi proverenom metodom "usluga za usluga" i da se zato niko ne usuđuje da je odbije kada poželi da joj bude gost u emisiji.

- Političari me se plaše jer im znam intimu. Znam dosta, ali ćutim, ne govorim. Oni dođu kod mene u jutarnji i to je usluga za uslugu. Dosta javnih ličnosti ima ljubavnike i ljubavnice, u jutarnjem programu ću i ubuduće da raskrinkavam romanse. Prva sam pričala o Tanji Savić i Drašku Stanivukoviću, to je bila javna tajna. Nije tačno da sam joj ja uništila brak, ona je tada bila sama, baš kao i Draško - kaže Jeremićka za Srpski telegraf i objašnjava da je uvek za parolu: "Bolje doba. razvod nego loš brak".

- Meni je uvek bilo pošteno da se ljudi kojima u braku ne ide lepo i transparentno razvedu, a ne da lažu javnost, ali pre svega sebe. Najveći poraz je kad izdaš sebe, čovek uvek treba da bude iskren prema svojim emocijama. S obzirom na to da ja rušim sve predrasude u novinarstvu, ali i društvu, uspešno rušim i predrasude da je bolje biti u lažnom braku nego razvesti se. Razvod je normalna stvar, a najveći poraz je ostati u zajednici, porodici, koja nema svoju suštinu, već samo temelje. Porodica jeste najvažnija, ja sam prva porodična žena, ali samo ako je prava, iskrena i ispunjena ljubavlju, a ne samo poštovanjem. Borac sam protiv lažnih porodica. Apsolutno nikada nisam varala i nikada sebi nisam dozvolila da bilo kome budem druga, ljubavnica. Meni Putin da je došao dok sam bila u braku, rekla bih mu: „Ne! Moraš sačekati da se razvedem, pa onda."

Jovana ističe da je upravo zbog svojih stavova i ponašanja sa bivšim suprugom Vojislavom ostala u dobrim odnosima.

- Ne stidim se svoje prošlosti jer sam uvek bila čista i direktna, nisam muljala, lagala, već sam uvek istinu govorila u lice. Sa svojim prvim mužem sam pre svega prijatelj, on je otac mog deteta, moj najveći prijatelj, kao i ja njegov. Nema razloga da ne bude tako jer sam ja uvek bila fer prema njemu. Sa svakim bivšim partnerom sam ostala u dobrim odnosima.

SLEDEĆI MUŽ ĆE MI BITI FACA Jovana ističe da se neće libiti da ponovo uđe u brak ako ljubav bude prava, a, kako kaže, svakodnevno joj se udvaraju. - Udvaraju mi se emotivni muškarci, dobri ljudi i veliki džentlmeni, face. Mene ne može da fascinira moć jer je imam, kao i pare. Može da me fascinira samo neko ko, pored svega ovoga, ima dušu. foto: Printscreen

