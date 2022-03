BOJANIĆ DERE KOLEGE I PRAVI SE LUD! Iznajmljuje 700 € vilu za snimanje spotova, nema MILOSTI, a evo kako se pravda kolegama

Miloš Bojanić je odlučio da svoju velelepnu vilu u Sremskoj Kamenici izdaje u kako bi uvećao svoj budžet jer dve godine nigde nije nastupao. Mnoge kolege se žale kako se Bojanić pravi lud i ne daje im popust, te da je velika stipsa.

- Otkrio sam javno da izdajem kuću i onda su pohrlili mnogi sa estrade, jer im je ovo bila prilika da preko agencije dodu i da vide vilu. Ma pevači su užas, čime se sve bave. Samo da bi posle mogli da me ogovaraju, da li mi je nešto jeftino unutra ili ne. Zato ko god da me okrene, ja ih samo prebacim na moju ženu Branku i njenu drugaricu, jer se njih dve bave rentiranjem i dogovaranjem. Eto, odmah su me popljuvali da Tini Ivanović nisam dao popust kada je snimala spot kod mene, a ja nisam ni znao da je ona iznajmila", objašnjava Miloš, dok njegov blizak drug otkriva.

foto: Nemanja Nikolić

- Miloš je takav. On godinama ima kuću u Crnoj Gori i kogod od pevača da ga je zvao za apartman, cena je bila i skuplja nego za ostale. Zna da estradnjaci imaju lovu, pa hoće da ih ošuri, ili je to njegov način da ih otkači. Tako da i sada ovo sa ovom vilom nije ništa čudno. Sve je prebacio na Braku, tako da se on nigde ne pojavljuje. A dosta filmadžija dolazi da razgleda kuću za snimanje serijai filmova, pa mi se pohvalio da će imati dobru zaradu. Kod njega nema cenkanja jer je baš zaguljen po tom pitanju i traži 700 evra za dva dana snimanja.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir TV, Printscreen/Youtube

