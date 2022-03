BIVŠA BACILA CRNU MAGIJU NA GOLUBOVIĆA: Ništa mu ne ide od ruke, ostao i bez PARA! Samo mu ON može pomoći

Kristijan Golubović i dalje prolazi kroz težak period. Nakon što ga je bivša žena Ivana prijavila za nasilje, njegova devojka Kristina je doživela spontani pobačaj, a sada Kiki tvrdi da mu je bačena crna magija i da mu zato sve ide niz vodu.

"Kristijan je očajan jer mu već duže vreme ništa ne polazi od ruke. Od kako je izašao iz rijalitija stvarno mu ide niz vodu. Prvo problemi sa bivšom ženom, ne viđa ćerku što je njemu strašno, ostao je bez novca, a Kristijan je neko ko je navikao da uvek ima para. Poslednje što ga je dotuklo je bilo to što su on i Kristina izgubili bebu. Kristijan je vernik, ali se sada još više posvetio crkvi i veri, jer mu je neverovatno da mu toliko sve loše ide", otkriva Kristijanov drug i dodaje.

"Nema šta drugo, bačene su mađije na njega, pokušava molitvama da reši to. Ako se ništa ne promeni, moraće da nađe nekog belog maga da mu skine te kletve. Iskreno, on zna da se njegova bivša nikad time nije bavila, ali ko će ga znati. On nije verovao ni da će da ga lažno optuži za nasilje", završava izvor.

Kiki je potvrdio ovu priču.

"Nešto ima, šta, koja sila ne znam, ali da mi je loš period jeste. Ja u te magije i vradžbine ne verujem, ali ko će ga znati čujem da ima svašta. Nadam se da je samo period takav i da će doći bolje vreme". iskren je Golubović.

