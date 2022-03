LUKAS PONOVO TUŽI GRAND I TRAŽI 100.000 €: Evo koja koleginica će mu biti GLAVNI SVEDOK NA SUĐENJU DECENIJE!

Aca Lukas u narednom periodu biće prezauzet sudskim procesima! Pored suđenja sa RTS, Oliverom Kovačević i članovima žirija festivala Pesma za Evroviziju, koje on krivično goni, očekuje ga i parnica sa "Grand produkcijom".

Kako saznaje Kurir, pevač je podneo tužbu protiv njih zbog toga što su, kako on tvrdi, neovlašćeno naplaćivali zaradu od njegovog dueta "Kidaš me" s Milicom Pavlović iz 2018. godine. Lukas smatra da "Grand" nije imao prava da prisvoji novac od zarade od pregleda na Jutjubu i drugih striming platformi, a sporna su i izvođačka prava koja su registrovana u agenciji "Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora" (PI). Na osnovu toga Lukas smatra da je oštećen za iznos od 100.000 evra i toliko i potražuje od "Granda" u sudskom postupku.

S obzirom na to da je u ovaj slučaj upletena i Pavlovićeva, ona će biti svedok u procesu po predlogu Ace Lukasa. Pevačev producent Saša Mirković objasnio je za Kurir zašto su se odlučili na ovaj potez.

- Istina je da smo i Lukas i ja lično tužili "Grand" za neovlašćeno korišćenje Miličine i Acine duetske pesme, kao i za sav prihod koji su ostvarili od te pesme. Potražujemo od njih 100.000 evra samo za duet "Kidaš me", a pored ove tužbe, postoji i ona u kojoj tražimo još deset miliona evra, a koja im je već upućena i za koju čekamo suđenje. S Milicom u tom smislu nemamo ništa, mi nismo davali naša prava. Oni su svi skidali prava i jedini kojima ništa nije pripalo od toga smo Aca Lukas i ja - poručio nam je Saša Mirković.

Milica Pavlović nije odgovorila na naše pitanje zašto je uklonjena pesma "Kidaš me" sa Jutjub kanala "Grand produkcije" i da li je razlog to što je Lukas podneo tužbu protiv njih. Već neko vreme kruži priča i da je "Grand" tužio Milicu Pavlović, navodno zbog toga što je ona sebe prijavila kao vlasnika izvođačkog prava dueta "Kidaš me", ali iz pres-službe ove izdavačke kuće to demantuju.

- Apsolutna je neistina da je "Grand produkcija" ikada uputila ikakvu zamerku, a kamoli tužbu protiv Milice Pavlović ili njene karijere, na koju smo veoma ponosni, budući da je potekla u "Zvezdama Granda". Milica je svakodnevni i rado viđen gost u svim našim emisijama i u produkciju uopšte, a naša saradnja je, na obostrano zadovoljstvo, više nego sjajna - navodi se u saopštenju "Granda".

