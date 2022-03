SUZANA MANČIĆ ŠOKIRALA PRIZNANJEM O MUŽU! Progovorila o intimnom odnosu u braku: GLASNO REKLA ONO ŠTO SVI KRIJU

Loto devojka je istakla da ju je Simeon odvratio od toga da ode u Grčku i navela je da je to bio dobar potez.

- Da smo se upoznali kao momak i devojka, ja bi verovatno otišla u Grčku i ne bi se vraćala. Ja u zrelim godinama sa decom, familijom, prijateljima, karijerom i imovinom, sve je to ovde. Sad ja to sve treba da ostavim i odem tamo gde imam samo njega. Na tom tasu stalno vibrira onaj jezičak. On je čovek koji krvavo radi od ujutru do uveče i ja bi verovatno poludela tamo. On je mene od početka dobro procenio, iako sam ja tom trenutku htela da se udajem za njega odmah, rekao je tada: "Mancic, šta ćeš ti da radiš ovde. Tebi će biti dosadno. Posle 6 meseci ćeš hteti da me ostaviš i onda ću ja da se ubijem" - rekla je Suzana u Sceniranju na Kurir televiziji.

Dodala je da im je brak dobar, ali da im fali malo romantike.

- Volimo se mi, ali ne na taj način kao kad smo bili mladi i ludi od ljubavi. Sada je to jedan bračni odnos, volimo se, poštujemo se. Možda nam nekad zafali romantike, ali Bože moj život je takav - rekla je Suzana.

