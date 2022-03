SANJA KUŽET RAZVEZALA JEZIK! Progovorila o Zvezdama Granda, Voji Nedeljkoviću, privatnosti, a za OVO je jasno postavila GRANICE!

Sanja Kužet otkriva da ne gleda emisije u kojima je ona domaćin programa, a to su sada Zvezde Granda.

- To sam radila u početku. Ovde provedem 6 sati snimajući jednu epizodu, ako bih je pogledala još 3 sata u celosti mislim da bi to bilo previše posla. Ja sam više puta istakla da svoj posao ne živim, ja svoj posao radim i tu sam jasno stavila granicu između moje privatnosti i posla. Balans je najbolja stvar - priča atraktivna voditeljka Blic i dodaje:

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Moja profesija se poslednjih godina svela na “Zvezde Granda” jer je to bio moj put koji sam odabrala pre 9 godina. Tu sam gde sam. Zadovoljna sam i to je bila dobra odluka.

Naglašava da se sa kolegom Vojom Nedeljkovićem uglavnom ne sukobljava, ali postoji jedna stvar oko koje se porečkaju.

- U baražu eventualno, ako se konsultujemo ko bi iz baraža trebalo da ide u naredni krug, ali smo čak i tu vrlo slični, otkriva i ističe da joj je najteži deo programa kada treba da najavi kandidata:

foto: Ana Paunković

- To, recimo, nimalo nije jednostavno, a deluje tako ležarno i opušteno. Treba da budete veoma potkovani znanjem, poslom i iskustvom da biste to tek tako ljudima prezentovali. To je prava stvar, kad vas oni prihvataju i imaju utisak kao da ste sa njima u dnevnoj sobi.

Sanja je dugo na malim ekranima.

- 18 godina radim ovaj posao i zaista nekad kada pogledam fotografije i emisije od ranije prosto kažem sebi: “Da li je moguće da ja imam ovoliko godina”- kroz smeh kaže Sanja.

Kada se ugase kamere pomenutog takmičenja, Sanja ističe da voli da pogleda neki dobar film koji je dobila po preporuci:

- Veliki procenat serija i filmova, dosta toga dobijem preko poruka kao preporuke ljudi koji gledaju i prate. Ako od nekoga dobijem, čije mišljenje mi znači, dobru preporuku za neki film ili seriju, dam mu šansu i pogledam. Naravno, i knjige su tu. To su stvari koje me opuštaju.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/Blic

