PEVAČICE SE SPREMAJU ZA LETO! DIJETE I TRENINZI DO TOP TELA: Jedna rekla da pije samo VODU I SUPU, a već se hvale S*KSI FOTKAMA!

Estradne umetnice vredno rade od početka godine, a pored posla imaju vremena i za teretanu, iz koje redovno objavljuju fotografije zategnutih tela.

Katarina Živković retko izlazi uveče i slobodno vreme voli da provodi trenirajući. Bilo da je u haljini, trenerci ili uskim helankama, Kaći se vidi svaki mišić.

- Nisam trenirala dva meseca, vratila sam se prošle nedelje. Kačila sam slike na Instagramu da bih sebe motivisala. Veći sam muškarac od nekih muškaraca u teretani, ali šalu na stranu, ne treba niko da mi pomaže, imam svog trenera - rekla je Kaća nedavno.

foto: Pritnscreen

Članica grupe "Hurricane" Ivana Nikolić budi maštu jačem polu svojim fotografijama na društvenim mrežama, a pored toga što redovno trenira, odlučila je da krene na rigoroznu dijetu. Pevačica se našalila da od sada pije samo vodu i jede supu.

foto: Printscreen/Instagram

Njima dvema može da parira i mlađa koleginica Anastasija Ražnatović, koja slobodno vreme koristi za vežbanje, a njenu vitku liniju smo mogli da vidimo i prošle godine na fotkama u kupaćem kostimu.

foto: Printscreen/Instagram

Marina Visković važi za jednu od najatraktivnijih pevačica kod nas, a za njen izgled su zaslužni teretana i boks, koji pevačica mnogo voli.

- Redovno treniram i preporučujem svima da bez obzira na to kojim se poslom bave obavezno odvoje makar pola sata dnevno i vežbaju. Konstatno sam u teretani, obožavam da idem na boks, to mi dođe kao jedna vrsta terapije, pa se moji prijatelji često našale sa mnom i pitaju me da li se spremam za Olimpijske igre. Ne bih mogla da zamislim život bez treninga i sigurno da bih se osećala lošije - istakla je Marina ranije.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Teodora Džehverović dovela je liniju do savršenstva, što se može videti po njenim trbušnjacima, a iako vodi brz život, tokom kojeg je teško voditi računa o ishrani, ona izgleda nikad bolje.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:31 Nataša Bekvalac slavi rođendan ćerki: Ovako je Hana reagovala na iznenađenje