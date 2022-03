LENA KOVAČEVIĆ 10 GODINA VOLI BIZNISMENA VELJKA: Krije muža se od javnosti, a evo kako izgleda i šta čime se BAVI! (FOTO)

Pevačicu Lenu Kovačević pre deset godina osvojio je Veljko Brčin, sa kojim ima veoma skladan brak.

Ljubav traje, ali jednog od najvažnijih muškaraca u Leninom životu ne viđamo često u javnosti, dok je ona u mnogo navrata isticala da joj je on najveća podrška u životu.

Za vezu ćerke pisca Dušana Kovačevića i biznismena, inače farmaceuta po obrazovanju, saznalo se neposredno pre njihovog venčanja.

Mnogi su se pre toga pitali ko je uspeo da osvojio Lenu, koja važi za jednu od najlepših naših pevačica. Nijedna ljubav, na kraju, ne može da se sakrije, pa tako ni Lenina i Veljkova ljubav nije mogla dugo da ostane tajna.

foto: Damir Dervišagić

Veljko, inače, izbegava javne događaje, a razlog je jednostavan. On nije ljubitelj "crvenog tepiha, premijera, koktela" i sličnog, što njen posao podrazumeva.

Pevačica ističe da je sa time i više nego u redu, jer joj je "čitava muška loza" upravo takva, pa joj to nije bilo iznenađenje.

- Moj otac, iako se bavi čime se bavi, nikad nije bio veliki ljubitelj crvenog tepiha, premijere, koktela. Imam rođenog brata. Mnogo ljudi ne zna da imam brata, a mnogo sam ponosna i mnogo ga volim. Nikad ga ništa vezano za ovo čime se ja bavim nije zanimalo, tako da sam okružena muškarcima koji uopšte nisu da se slikaju i sve to... Tako da, kad sam srela supruga, meni je to potpuno bilo prirodno. Nikad ga nisam ni forsirala. Ima mesta gde ja nastupam, pa on dođe, ali on je nastavak te moje muške loze koja je skromna - objasnila je s osmehom jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

Njen suprug ne može da izdvoji samo jednu numeru koju sa zadovoljstvom peva.

- Ljubitelj je mnogih pesama. Ali sve pesme ubedljivo najviše voli da čuje na koncertima uživo. Imam sjajnog trubača i saksofonistu, to je magija i nekako oboje volimo taj adrenalin živog nastupa - rekla je za "Blic" nedavno.

foto: Nemanja Nikolić

