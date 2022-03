ZVEZDA GRANDA IMALA 160 KG, SMRŠALA 90 KG: Na ulici su je zvali KRMAČO, a sad je ribetina! Jednu stvar NIKAKO ne sme da uradi

Krstinja Todorović (25) smršala je 90 kilograma i od debeljuce postala top riba! Takmičarka "Zvezda Granda“ pre dve godine se podvrgla operaciji smanjenja želuca jer je imala čak 160 kilograma. Sada izgleda bolje nego ikada, pa joj se muškarci svakodnevno udvaraju.

- Od debeljuce sam postala top riba! Zato imam puno udvarača koji hvale moj izgled - započinje priču Krstinja.

Ne voli slatkiše

Pevačica je 13. januara 2020. godine uradila smanjenje želuca u rodnoj Podgorici. Morala sam na operaciju, jer drugačije nisam mogla da se rešim suvišnih kilograma. Majka mi je preminula kada sam imala devet godina, pa sam utehu pronalazila u hrani. Kada je moja porodica videla da se bolje osećam dok jedem, sami su mi donosili da jedem. Ali kada su shvatili da preterujem u tome, već je bilo prekasno. Najviše sam se ugojila od grickalica, pošto slatkiše ne volim - priča Krstinja, koju se zbog fizičkog izgleda našla na stubu srama.

Na ulici u Podgorici su mi dobacivali: "Krmačo", "Prasice"... Uzvraćala sam im osmehom, ali kada bih došla kući, plakala bih. Postala sam psihički labilna, jer sam na internetu o sebi čitala sve i svašta. Pisali su mi: "Na šta ličiš, nakazo“, "Je l' te nije sramota da tako izgledaš“... Bolelo me je to što više komentarišu moj izgled nego pevanje. Ali to me je i navelo da nešto preduzmem. Otišla je da joj smanje želudac i kilogrami su počeli da se tope.

- Prvih mesec dana sam skidala kilo dnevno. Petnaest dana sam smela da unosim samo tečnost, a drugih 15 jela sam kaše. Nisam mogla više od dva-tri zalogaja da pojedem, a osećala sam se kao da sam pojela tri sendviča. To mi je baš bilo jezivo.

Operaciju želuca platila je 5.500 evra, a intervenciju uklanjanja viška kože finansirao je Saša Popović.

- Zahvalna sam mu što je platio troškove, jer ja to sebi ne bih mogla da priuštim.

Duplo skuplja garderoba

Sada kada fenomenalno izgleda, Krstinja obožava da se ulepšava i ide u šoping.

- Ranije nisam volela da idem u kupovinu garderobe. Teško mi je bilo da nađem nešto što mi odgovara, a i za gojazne ljude je garderoba duplo skuplja. Nosila sam 5XL, a sada M ili L. Morala sam ceo orman da obnovim, ali to su slatke muke.

Pila sam paket limenki dnevno

Pevačica otkriva da je svojevremeno pila i ceo paket limenki gaziranog pića dnevno!

- Striktno su mi zabranjena gazirana pića. Ali nekad je jače od mene, pa popijem. Ranije sam dnevno pila paket limenki gaziranog pića, a sada ponekad popijem čašu - iskrena je Krstinja.

Nikako ne smem da zatrudnim

Krstinja kaže da su joj lekari preporučili da neko vreme ne ostaje u drugom stanju.

- Moram da pričekam bar godinu i po dana, jer nije preporučljivo da zatrudnim posle ove dve operacije. Ali nigde ne žurim, mlada sam, gradim karijeru, pa i ne razmišljam o deci - priča pevačica, kojoj je suprug najveća podrška. On u početku nije bio za to da se operišem, jer se plašio da nešto ne krene po zlu. Pomalo je ljubomoran, ali to ne pokazuje. Nije mu svejedno što sam zgodnija - dodala je Krstinja.

