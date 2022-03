TAJ BRAK JE BIO OSUĐEN NA PROPAST, ON JE ČESTO DOLAZIO KUĆI PIJAN! Komšije razvezale jezik o RAZVODU Vladana iz Magla Benda

Komšije pevača iz “Magla benda” i blogerke očigledno znaju ono što se u javnosti nije moglo ni naslutiti jer su mnogi mislili da će večno ostati zajedno.

Na obronku Beograda donedavno su zajedno živeli pevač Vladan Savić i blogerka Jovana Jocić. U javnosti su uvek odavali utisak jednog od najskladnijih parova, zbog čega su mnogi bili iznenađeni kada su najavili da će rastati. Ipak, komšije pevača koji sada živi sam u toj kući kažu da je ljubav tako izgledala samo pred kamerama.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Instagram

- Taj brak je bio osuđen na propast iako su izgledali skladno. On je dobar momak, ali je jedno vreme znao često da popije malo više alkohola. Sa druge strane ona je navikla na urban način života, pa joj je smetalo što se u potpunosti posvetila detetu. A moralo je biti tako jer je on zarađivao od tezgi koje su uglavnom bile noću, pa je spavao do pola dana – kaže stariji komšija koji dobro poznaje porodicu Savić.

U blizini kuće u kojoj su uživali Vladan i Jovana, živi devojka koja se družila sa oboje.

- Meni su bili sladak par. Imali su razmirice kao i svi, ali niko nije očekivao da će se rastati. Pričalo se o venčanju, koje je Jovani bilo bitno kao i svakoj ženi, dok je on to smatrao formalnošću. Mislim da je rođenje ćerke donelo tu svađe ko je koliko uključen. Jovana je pre nego što je postala majka živela jednim, kako da kažem, a da ne zvuči kao uvreda, ali opuštenim načinom života. Izlazila je, zabavljala se, putovala i stalno slikala za mreže. Nije postala svesna da će to tako naglo da se preseče. Ja je razumem, jer je njena karijera trpela, ali opet morala je da bude svesna situacije – kaže ona i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Ne treba vam ništa više da shvatite šta se dogodilo, samo pogledajte njene društvene mreže sada. To su izlasci svako veče, fotografisanje u pozama koje su diskutabilne i objave na svakih pet minuta dok je ranije na mrežama nije bilo po nekoliko dana. Ona je lepa i atraktivna žena, brzo će preboleti dok Vlada sebe preispituje.

Starija gospođa koju smo sreli ispred obližnje prodavnice je rekla da je Jovanu često viđala sa ćerkom.

- Posvećena je majka, to je ono što sigurno mogu da tvrdim. Stalno sam je viđala u šetnji sa malom, dolazila je u kupovinu. Skoro sve je ona obavljala. Retko kada sam Vladu viđala u akciji. Delovalo mi je da je ona sebi na leđa natovarila previše obaveza i zato je pukla u tom braku. Njega znam još kada je bio dete, fino je vaspitan i popularnost ga nije promenila, ali mislim da je razmažen – rekla je kroz osmeh ova baka.

- Ne volim devojke koje se stalno smeju i glume ljubaznost, a ovamo sve ostale gledaju sa visine. Tako mi je ona uvek delovala. Mislim da je sanjala nerealne snove, stalno je pričala o tome da je bila stjuardesa i živela od stare slave. Vladan je fin dečko, a ona je mislila da će živeti život “Seks i grad” kada se udala.

Kurir.rs/I.B/Blic