ŽIVI NA SPLAVU NA UŠĆU S POGLEDOM NA KALIŠ! Sve puno antikviteta, skulptura od 1.000 €, a u spavaćoj sobi joj je OVO uvek spremno

Novinarka, spisateljica i vlasnica modne agencije Vesna de Vinča ima svoj brodu sa kog se prostire nestvaran pogled na Kalemegdan, ali i na ostatak Beograda.

Vesna je na brodu živela godinama, ali se jedno vreme preselila na Vračar kako bi bila uz majku i brinula o njoj. Nažalost, nakon što ju je izgubila prošle godine, Jugovićeva se vratila u svoju oazu na vodi koja se zove "De Vinča Boat”.

- Moja mama je i dalje centar mog sveta. Imam stalni osećaj praznine. Razgovaramo u nekoj drugoj dimenziji - setno govori Vesna.

- Sa mamom sam živela u našem porodičnom stanu sa prelepim pogledom na Hram. Sada sam se opet preselila na brod. Tu lečim dušu. Ljuljanje broda je kao uspavanka majke planete. Svako vreme je ovde čudesno. Ujutru hranim labudove i galebove. Za sada nema buke, ali preko leta bogami ima, ali pregura se - sa osmehom priča De Vinča.

- Kada smo se smestili u prostranu dnevnu sobu broda punu antikviteta i knjiga, u kojoj dominiraju slike Vesnine prijateljice i poznate slikarke Olje Ivanjički, Vesna nam otkriva priču koja se krije iza skupocene skulpture od kašika. To je ustvari "Oskar lepote". Izradio ga je od kašika čuveni skulptor Boban Ilić iz Čikaga, zaista svetski majstor - dodaje Vesna.

Glamurozno kupatilo skockano je u srcu broda i iz njega se pruža pogled vredan milion dolara.

- Kada se tuširam uvek gledam na istok, tačnije u Pobednika. Važno je kada se tuširate da gledate na istok. To je posebna vrsta energizacije. Treba uvek pratiti sunce i u prostoru i u vremenu - otkriva De Vinča jednu od tajni feng šuija.

"Sunčeva svetlost je najbolja zaštita od mnogih bolesti. Istraživanja sprovedena širom sveta pokazala su da je dozirano izlaganje ultraljubičastim sunčevim zracima jedna od najefikasnijih metoda lečenja koja je ikad postojala. Zato treba istrazivati sungaizing i solarnu jogu.

U Vesninoj radnoj sobi u kojoj je uvek spreman crveni kofer koji stoji odmah pored vrata. Non stop se putuje. Putovanje je moja religija. To je princip koji sam odavno usvojila. Taj kofer je minimum koji vučem sa sobom stalno, a uvek se pakujem dva sata pred put, makar to bilo interkontinentalno putovanje kao ovo poslednje. Kolima sam putovala 45 dana po SAD i to u vreme kovida. Prošla sam mnogo država, videla Ameriku na sasvim nov način. Novu godinu sam čekala u Nju Orleansu. Vratila sam se sa sjajem u očima, baš baš... - priča nam Vesna o svom uzbudljivom životu koji sama proizvodi jer kaže da je život u stvari proizvodnja uspomena.

- Putovanja takođe daju energiju čoveka, ali samo onda kada nismo turisti-pozeri već putnici koje put i susreti uvek oplemene. Te dve tajne: tajna energizacije i tajna lepote me opsedaju odavno. Tajna lepote je smeštena u tajni svetlosti, a tajna energije u tajni traganja za smislom. Nikada nisam depresivna - rekla je Vesna.

Za depresiju treba slobodno vreme. Čovek koji puno radi, koji je koncentrisano aktivan, nema vremena za depresiju. To je naučila od Nelsona Mandele. Vesna je poslednji novinar na svetu koji je intervjuisao ovog velikog državnika.

Vesna stalno ponavlja rečenicu “Život je lep”.

- Ono si što misliš. Mislim da treba i u sebi, dakle ne samo verbalno, misaono govoriti. Misao je najvrednija ako je kvalitetna i pozitivna. Ja zaista mislim da je život mnogo lep i da ga treba iskoristiti maksimalno. Treba živeti punim plućima, voleti neprestano sve što nas okružuje, opraštati što brze i otkrivati, koristiti svoje talente razgledanje prvog dela broda Vesna je završila rečenicom.

Najvažnije je ipak voleti i nije bitno koliko nas vole, da li nam otpozdravljaju ljubav, nego koliko mi volimo. Kada smo se smestili u donji deo broda, pažnju nam je skrenula biblioteka za koju Jugovićeva jasno kaže: "Ne daj Bože da mi neko uzme neku od ovih knjiga! Više nikome ne pozajmljujem knjige. Ima jako interesantnih, krucijalnih knjiga i naslova koji se teško više mogu pronaći.

Odmah pored biblioteke, nalazi se bicikl za kućno vežbanje, ali i ono koje poznata novinarka vozi po keju kada je napolju lepo vreme.

- Vozim minimum po 20 km rano ujutru, a kad imam vremena vikendim častim se i po 50 km. Svakog jutra vežbam, održavam svoju kondiciju - priča Vesna za “Super TV”.

Prostrana trpezarija, koja skoro da je u nivou reke jer kroz prozor vidite vodu kao u bazenu čiji tok smiruje, glavno je mesto okupljanja prijatelja Jugovićeve.

- Kod mene vlada princip da se ne kuva ništa što je preko 15 minuta posla! Ako dolazi neka veća grupa prijatelja, naručim roštilj i napravim 5-6 salata i to je to - otkriva nam Vesna

- Svakog jutra i večeri ovde pijem kafu, uživam i mislim kako je Beograd lep. Voda nosi svaku brigu. Jednostavno sam srećna na ovom brodu - završava Vesna Jugović.

