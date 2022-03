PRESTANI DA KOPIRAŠ CECU, ZAVRŠIĆEŠ U KANTI ZA ĐUBRE! Saška Karan brutalno odgovorila Marini Visković na prozivke!

Saška Karan objavila je rat Marini Visković. Ona je isprozivala mlađu koleginicu na svom Instagramu, i to sve zbog njene nove pesme, za koju je rekla da je nije ni čula.

Ubrzo nakon toga, Marina je na svom Instagram nalogu uzvratila starijoj koleginici. - Gospođo, i ne možete da čujete moje pesme. Prvo, nisu za vaš uzrast, a drugo, zatvoreni ste u rijalitiju više od pet godina. Nastavite tamo da se pljujete pljuvačkom, a mene pustite da blistam svojim holivudskim osmehom. Šteta, baš ste mi bili simpatični kada terate đavole - napisala je Viskovićeva.

Saška Karan nije oćutala na ovaj pevačicin odgovor, već je nastavila, pa je za Kurir u svom stilu, brutalno odbrusila Marini, istakavši da je ona samo obična Cecina kopija.

- Bila sam u rijalitiju, ali ne pre pet, nego 10 godina. Pljuvala sam tamo ološ, prostitutke i sve što mi se nije dopadalo. To ne znači da ne pratim muziku i estradna zbivanja. Marinu pratim duže vreme, jer sam očekivala mnogo više od nje. Pre svega je izuzetno lepa i talentovana devojka, koja ima jedan osnovni problem, a to je da u svemu kopira Cecu. Pogledaš stajling, sličan Cecinom, način pevanja, pokreti, spotovi. Moje mišljenje je da je Ceca jedna i ko god pokušava da je kopira, završi u kanti za smeće. Draga moja, budi svoja, pa makar i lošija u svemu, ali imaj svoj pečat bez kopiranja. Ako to uradiš, predviđam ti holivudski osmeh, iako su ti zube mogli malo bolje uraditi. Želim ti sreću na estradi, a da možda i razmisliš o ulasku u rijaliti.

Podsetimo, Saška je prva započela ovaj sukob i to zbog Marinine nove pesme, koja joj se nije dopala.

- Ne sviđa mi se tvoja nova pesma, a da je nisam ni čula. Marina Visković uradila zube! Sestro, snimi i neki hit. Priča da ima četiri albuma, pa toliko nema ni Tanja Savić, a veća je zvezda od tebe - napisala je Saška Karan.

