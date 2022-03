RODNA KUĆA LEPE LUKIĆ PONOVO U VLASNIŠTVU PORODICE: Nakon što ju je bratanac izgubio zbog duga, sad USPEO OPET DA JE KUPI!

Bratanac Lepe Lukić Rade Jovanović uspeo je da vrati pevačicinu rodnu kuću, koja je u maju prošle godine prodata na javnoj licitaciji po ceni od milion dinara.

foto: Kurir, Printscreen/Kurir

Kako saznajemo od izvora koji je do detalja upućen u ceo slučaj, Rade je kuću u selu Miločaj kod Kraljeva otkupio od nove vlasnice - žene iz obližnjeg sela, koja je na licitaciji dala najbolju ponudu.

- Prethodni vlasnik Radisav Jovanović je od kupca morao da otkupi kuću, te je ona tako opet u njegovom posedu. Rade nije imao drugi način da je odbrani, jer je deložacija, tj. prisilno iseljavanje, bilo jako blizu - ispričao nam je na početku izvor, a onda objasnio i koliko je novca Lepin bratanac morao da izdvoji za kuću, koje se ona odrekla u bratovu korist u ostavinskoj raspravi i s kojom odavno nema ništa.

- Žena koja je kupila kuću na licitaciji bila je izuzetno korektna prema Radetu i cena je bila uvećana samo za neki mali iznos, tek toliko da se pokriju elementarni troškovi, vezani za prenos vlasništva i takse koje su morale da se plate s tim u vezi - dodao je on.

foto: Damir Dervišagić

Glavni razlog zbog čega je ova kuća prošle godine otišla pod doboš bilo je neplaćanje kredita od 10.000 evra, koji je svojevremeno podigao pevačicin bratanac. Kako saznajemo, Rade je sada uspeo da prikupi novac uz pomoć ćerke, koja živi u inostranstvu.

- Rade je rekao da mu je novac obezbedila ćerka, koja živi, čini mi se, u Belgiji. Ostao je da živi tu u kući sa suprugom, mislim da je ona iz Pljevalja. Pokraj kuće drže i etno-restoran.

Mi smo pozvali Lepu kako bismo čuli i njen komentar na to što je njen bratanac uspeo da povrati kuću u kojoj je on proveo svoje detinjstvo, ali se ona nije javljala na naše pozive.

Podsetimo, Lepa je za naš list istakla da nije ni pretpostavljala da je kuća stavljena pod hipoteku i da, ako se ispostavi da je sve o čemu je Kurir prvi pisao istina, za bratanca više ne želi ni da čuje u životu.

foto: Kurir

- Ta priča o prodaji me je veoma pogodila, sigurno više nego Radeta, čim je dozvolio da do toga dođe. O tome nisam ništa znala. Kad sam u Kuriru pročitala da je kuća otišla pod doboš, zvala sam ga, pitala šta je s kućom na selu, bila sam poludela. Ispričao mi je da je on taj kredit uzeo još 2012, ali nije mi objašnjavao ništa. Kad sam ga pitala kako je to dozvolio, rekao mi je da to nije istina što piše po novinama i da je sa advokatom, da će sve biti u redu. Zamolila sam ga da mi javi šta je bilo sa advokatom, da znam na čemu sam, rekao je da hoće. I nije se javio od tada. Ako je istina da je ovo dozvolio, ja više neću da znam za njega. Kod mene je završio. Terala sam ga da on tu kuću proda, jer u nju niko nije bio ušao šest meseci. Rekao je da je neće nikad prodati, jer je to njegova očevina - rekla nam je tada Lepa.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

02:03 Lepa ispričala anegdotu i otkrila po čemu je bila poznata