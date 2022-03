ŠTA IMA ON DA STAVLJA RUKU NA TVOJA BEDRA?! Suzana Mančić ispričala kako su izbrisane INTIMNE scene sa Radošem Bajićem

Gošća večerašnjeg sceniranja bila je poznata srpska voditeljka i multimedijalna ličnost Suzana Mančić.

Ona je Vanji Camović, između ostalog, ispričala i o pozadini intimnih scena sa Radošem Bajićem u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

- Ni sa kim ne bih snimala iyayovne scene. Trebalo je da imamo jednu izazovnu scenu Radoš Bajić i ja. I sad čita moja Natalija scenario i kaže - stavi joj ruku na bedro. Mama šta je to bedro? I pokažem joj, kaže to je ovo ovde. I ona kao "ijaaaoooo". Šta ima on da stavlja tebi ruku na bedro? - ispričala je Suzana Mančić u Sceniranju.

A onda je Mančićeva ispričala kako ipak nije došlo do takvih scena.

- I zbog toga što je to porodična serija, ta je scena otpala. I meni je pao kamen sa srca. A pripremala sam se ja psihički, kako ću i šta ću. Ali mi je laknulo kada je scena otpala.

