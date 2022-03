NAŠA PEVAČICA PRETRPELA NASILJE U PORODICI, A SADA JE SAMA I SREĆNA! Priznala da se rešila OVOG POROKA i poslala jaku poruku! FOTO

Pevačica Maja Marijana je dugo bila u vanbračnoj zajednici sa Mladenom Šmakićem sa kojim ima ćerku Milicu i od koga je zadobila teške povrede.

O nasilju koje je pretrpela je javno pričala tek nakon što je stavila tačku na vezu sa nasilnikom, a onda se i povukla iz medija. Svoje fanove Maja je obradovala najnovijom objavom na Instagramu.

- Uvek najbolje funkcionišem kada sam sama, skoncentrisana sam isključivo na posao, posvećena mojim pesmama, snimanju spotova, organizaciji nastupa, uvežbavanju repertoara, to je ono što volim,to je moj život. Beskrajno sam srećna što imam bezuslovnu podršku moje dece i mojih saradnika. Rad na sebi nije samo treniranje u teretani, već mentalno napredovanje u svakom trenutku. Ono što me jako raduje je i to što sam pre više od mesec dana batalila cigarete, baš su mi zagorčavale život. Slušajte sebe, a ne neke tamo lešnik priče, budite svoji i samostalni Voli vas MM", napisala je ona.

