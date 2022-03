AMIDŽIĆ JE OVAKO UPOZNAO SADAŠNJU SUPRUGU, OBOJE SU BILI U BRAKU: Danijela mu zapala za oko još ranije, pa se našli na istom MESTU

Manekenka Danijela Dimitrovska i poznati voditelj Ognjen Amidžić su se upoznali 2009. godine, na snimanju Amidžićeve autorske emisije.

Tada su oboje bili u braku a već naredne godine javno su počeli da se pojavljuju zajedno i da naglašavaju da su u vezi.

foto: Zorana Jevtić

"Danijela i ja se jesmo upoznali u emisiji i na mene je ostavila fantastičan utisak. Nisam klasičan romantičar na taj neki očekivani način u smislu cveća i doručka u krevetu, ali ja to pokazujem na neki svoj način. Volim naravno da je iznenadim poklonom, međutim, Danijela mnogo više reaguje na one stvari koje nisu materijalne", rekao je jednom prilikom Ognjen.

foto: ATA Images

Ognjen je otkrio i da je bio zaljubljen u Danijelu pre nego što ju je upoznao.

"Ja sam se u Danijelu zaljubio kada sam prvi put video njenu fotografiju u novinama. Za mene je to najlepša žena. Naravno da sam bio svestan u šta se upuštam, ali ona je zaista posebna i drugačija i neko ko ume dobro da se ponaša. Ima čvrst i ispravan stav i nikada me nije dovela u neku neprijatnu situaciju", istakao je jednom Amidžić i dodao:

"Kad pronađeš pravu osobu to je recept sam po sebi, a u našem braku ne postoje krize. Ipak, sve u životu što se dešava ne može da ide uvek ravnom linijom, ima uspona i padova, ali ako je prava osoba pored vas onda i po prioritetu i shvatanju svega, stvari se same rešavaju. Ako je to osoba sa kojom možete da funkcionišete, sa kojom ste sve napravili i prema kojoj osećate nešto, to je automatski prioritet i sve se drugo dođe na svoje."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

