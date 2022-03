DALILA JE LUDA, VRATIĆE SE CARU: Huso Mujić sumnja u ćerku! Evo šta ima da kaže o tome da je Dejanov i njen RAZVOD LAŽAN

Husu Mujiću ovih dana je konačno malo lakše, jer su njegova ćerka Dalila Mujić i Filip Car okončali svoju burnu vezu. Kako oni kažu, definitivno. On kaže da je srećan što se Dalila opametila, ali nije siguran koliko će to trajati.

- Meni je drago ako je s njim završila za sva vremena, kao što je rekla. Srećan sam ako je to istina i nadam se da će to potrajati. Ipak, imam i strah. Dalila nije bila pri pameti kad je radila sve što je radila s tim kriminalcem. Plašim se da je opet ne prevari i da ne bude sve po starom. Valjda joj je konačno došlo u glavu sve ono što sam joj pričao - rekao nam je Huso.

U medijima su se poslednjih dana pojavile i informacije da je razvod Dalile i Dejana unapred ugovoren kako bi tokom boravka u rijalitiju Dejan dobio bonus honorar, kao i druge povlastice. Mujić smatra da je to izmišljotina.

- Ne verujem da je Dejan imao bilo kakav dogovor s produkcijom i da je sve što se izdešavalo namešteno. On je dobar i pošten momak. Nema tih para za koje bi mogao obraz da proda. Nije ništa vredno, pa ni tih 50.000 evra, da bi te cela nacija pljuvala zbog toga. Takve stvari ne mogu da se odglume - završio je Huso.

Podsetimo, Dalila je za crnim stolom pred cimerima i gledaocima više puta istakla da je na vezu s Filipom zauvek stavila tačku, kao i da Ana Jovanović nije glavni krivac za njihov raskid.

- Svestan je moje emocije i svaki njegov prilazak me napravi slabom. Kad lepo razgovara, moram da zaplačem i tad vidim pravog Filipa. Kad priča a drčnim stavovima, postanem još drčnija. On je svestan šta osećam prema njemu. Ona ne bi prošla tako, sve i svašta bi se desilo, bila sam blaga. Ona je dobila nekoliko osuda, a to je ništa prema tome šta je zaslužila. Ali kad sam sinoć razmišljala, šta je ona meni kriva? Njoj sam davala savete od srca, bilo mi je žao nje. Ja sam to rekla i Filipu, ali svakome se dešava kako zasluži i on je sam rekao da ga karma stigne. Neću da pokušavam da izvučem nešto dobro, imam u sebi to da kad neko krene da ga osudi, ja opet instinktivno kažem da on nije kriv. Posle shvatim, zašto bih ga branila? Nema potrebe, zna sam. Priča je završena i tačka je stavljena. Ostaju lepe uspomene, neću ga pamtiti po ružnom - ispričala je Dalila.

