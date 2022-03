SANDRA AFRIKA OTKRILA DA JE U NEOBIČNOJ VEZI SA BIVŠIM DEČKOM Bili zajedno, raskinuli, sada on odlučuje kako će ona da se obuče

Kada se spomene pun mesec mnogima je prva asocijacia promena raspoloženja, razdražljivost, ali i neka čudna, drugačija stanja za koja nekad i nemamo objašnjenje. Ali kada je "pun mesec" Sandre Afrike u pitanju, on nas tera na igranje, ali i osećaj slobode, bar smo tako razumeli njenu novu pesmu koju je danas predstavila u emisiji Puls Srbije, koja se emituje na Kurir televiziji.

- Volim malo da šarama kada su u pitanju pesme i spotovi. Od provokativnosti ne odustajem. To mora u svakom spotu, dokle god budem mogla da tako, ja ću raditi i truditi se. Igram na kartu provokativnosti. Ne prelazim liniju vulgarnosti, to mislim - rekla je Sandra Afrika u Pulsu Srbije.

Voditelje Pulsa Srbije Milicu Marković i Miloša Anđelkovića zanimalo je zašto Sandra ne menja svoj stil i fazon.

- Za to je kriv moj menadžer Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom. Nekada želim da promenim. U spotovima mora da bude provokativno - dodala je Sandra Afrika.

Sa menadžerom Mikišom nekada je bila u intimnoj vezi, raskinuli su, a sada su intimni partneri.

- Mi smo dvoje odraslih ljudi. Možemo oko svega stvarno lako da se dogovorimo. Sve ovo do sada smo zajedno gradili, i nećemo da srušimo. To je jedna mašineija, gde da fali jedan šraf to ne bi bilo to. Volim da saslušam - rekla je Sandra Afrika.

Podsetimo, jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima Sandra Afrika duže od deset godina u ljubavnoj je vezi sa Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom.

