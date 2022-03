PLJUNUO NA ALAHA I VERU! Dejan prekršio sve zavete koje je dao u DŽAMIJI! U Šepku komšije BESNE, ne žele da ga više vide u Bosni

Meštani Gornjeg Šepka ogorčeni su na svog dojučerašnjeg miljenika Dejana Dragojevića! Ovo za Kurir Stars tvrdi Damir, komšija Husa Mujića - oni više ne žele da vide bivšeg supruga Dalile Dragojević u svom komšiluku.

- Mi ovde u Šepku ne želimo više da čujemo za njega. Ovde je završio. Bili smo spremni ruku u vatru da damo za njega. Voleli smo ga i više nego Dalilu. Branili smo ga, uvek bili na njegovoj strani, a on nas je svojim ponašanjem i izdajom Alaha jedinoga jako uvredio i tu nema oprosta. Neka i ne pomišlja da se vrati ovde kad se rijaliti završi. U Šepku - a kako čujem, i u celoj Bosni - nepoželjan je. Osramotio nas je sve, u komšiluku se sad gore priča o njemu nego o Dalili. Jasno vam je da je bolje da se ovde ne vraća - ispričao nam je Damir.

Glavni razlog ovakvog stava je, prema mišljenju bivših Dejanovih komšija, taj što je Dejan javno prekršio muslimanske običaje, na koje se zavetovao kad je priznao Alaha za gospodara svoga pre tri godine i kada je postao salafista. - On je prekršio sve zavete date u našoj džamiji. Džaba što je išao pet puta u bogomolju sa serdžadom. Trebalo bi da ga se babo Huso odrekne, kao što je rekao i da će završiti s Dalilom za sva vremena. Oni su sramota za muslimane! Pljunuli su na našu veru. Trebalo je duže da proučava šehadet. Mi smo odavno ljuti na njega što Huso, on i njegova porodica nisu javno priznali da je njegovo ime sad Damir, ali je kap koja je prelila čašu to što je prekršio sve zavete date u džamiji: stalno pije alkohol, jede slaninu, a više ne praktikuje ni abdest (obredno versko pranje i čišćenje određenih delova tela vodom u islamu, kako bi se duhovno očistio za obavljanje namaza, prim. aut.). To su mogli svi da vide više puta u programu uživo. On to više i ne krije da ne radi, a nekad je to redovno praktikovao. To su stvari preko kojih ne možemo da pređemo i zato nek i ne pomišlja da se ovde vrati. Celo selo je protiv njega. To smo rekli i Husu. Nek mu spakuje stvari i da ga ovde više nikad ne vidimo. Nek ide u Veternik, bolje je za njega - završava ogorčeni komšija Damir.

Podsetimo, kad je naša ekipa pre nekoliko meseci posetila Šepak, za razliku od trenutnog mišljenja, svi su imali samo lepe reči za Dejana.

- Dejan, srce moje, uzeo je našu veru, išao u džamiju, učio Kuran, klanjao, postio ramazan, sve živo... Dejan je miran, nije se čuo dok je bio ovde. Takav se više ne rađa. Kad su krenuli za Beograd, došao je do mene da me pozdravi, kaže mi da ide i da ćemo se videti za 10 meseci - rekla nam je tada baka Fatija, prva komšinica Dragojevićevih.

