SRPSKE PEVAČICE ORGIJAJU PO AMERICI? Svi pričaju o izjavi Tanje Savić posle TURNEJE, Sandra Afrika ZGRANUTA, a ovako je odgovorila

Brojni muzičari sa domaće javne scene imali su turneje u Americi, a među njima su i pevačice Tanja Savić i Sandra Afrika.

Kako se sada navodi, Tanja je u jednom intervjuu navodno izjavila kako njene koleginice "upražnjavale grupni seks po Americi".Njenu izjavu sada je prokomentarisala i Sandra Afrika.

foto: Printscreen/Premijera

"Šta to znači? Da orgijamo? Pa, dobro, ne znam, nisam to pročitala i propratila taj deo, ali stvarno nas je dosta bilo na ovoj američkoj turneji, bukvalno je bila cela naša estrada. Mislim da smo svi generalno dobro prošli i da je i meni i mojim kolegama, koliko sam mogla da vidim i propratim, bila i više nego uspešna turneja, tako da ja to ne bih tako nazvala", ističe Sandra, pa dodaje:

"Stvarno ne znam šta je tačno mislila, možda se nije lepo izrazila ili nije baš mislila tako kako zvuči, umemo mi nekad da kažemo nešto, pa to ispadne nešto skroz drugačije, ali mislim da nije imala zlu nameru. Ja Tanju volim, ona je stvarno super", zaključuje pevačica u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/I.B/Ekskluzivno

