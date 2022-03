UDAJE SE 4. PUT! Evo kad je svadba Kaje Ostojić i hrvatskog fudbalera! Za STAN dali 1.250.000 €, a kupili kuću i na KOSMAJU...

Kaja Ostojić i Mateo Pavlović žive u stanu u Amjenu u Francuskoj koji su platili 1.250.000 evra, a par je kupio i kuću na Kosmaju od 350.000 evra, koju će iznajmljivati.

Katarina Kaja Ostojić (38) i Mateo Pavlović (31) iskeširali su 1.600.000 evra za dve nekretnine, saznaje Informer! Pevačica i hrvatski fudbaler potrošili su ušteđevinu na stan u Amjenu u Francuskoj, koji su platili 1.250.000 evra, a kupili su i kuću na Kosmaju od 350.000 evra!

foto: Pritnscreen

- Kaja i Mateo već tri godine žive u Francuskoj, gde on igra fudbal. Prošle godine preselili su se u Amjen, mali grad nadomak Pariza, gde je Mateo potpisao ugovor sa istoimenim klubom. I odmah su rešili da se tu skuće! Kaja je dugo razgledala stanove i tek nedavno je našla pravi. Rekla mi je da se zaljubila u jednu zgradu iz 18. veka, koja liči na dvorac. Odmah je Mateu rekla da tu želi da živi - započinje priču izvor blizak paru.

"Pukla" još 100.000 evra

Kaja je bila zabrinuta da li će Mateo pristati da kupe taj stan, jer je koštao 1.250.000 evra. Međutim, on dobro zarađuje i to mu nije bio nikakav problem! - Kaja se oduševila kad joj je Mateo rekao da se pakuje. On je iskeširao pare za stan, a ona je rešila da ga opremi svojim novcem. Već je za to "pukla" više od 100.000 evra - priča naš izvor.

foto: Kurir televizija

Došla u Srbiju da podrži drugaricu

Kaja Ostojić došla je u Srbiju da bi potpisala ugovor o kupovini kuće na Kosmaju, ali i da bi podržala drugaricu Dijanu Radonjić, koja je preksinoć otvorila salon lepote u Beogradu. Ona je već danas spakovala kofere i vratila se u Francusku.

- Konačno sam izronila iz kutija i kesa, pa sam rešila da napravim prvu sličicu ispred svoje nove zgrade. Nakon dva meseca uređivanja stana, konačno je sve skockano. Da ste me samo videli kako šrafim i montiram, bili biste ponosni na mene - napisala je Kaja.

foto: Pritnscreen

Pevačica je rekla da je oduvek maštala o životu u Francuskoj. - Imali smo sreću da uzmemo stan u impozantnoj građevini iz 18. veka. Presrećna sam što živim u tako divnoj zgradi - kaže Kaja.

Ona potvrđuje i naše saznanje da je kupila kuću s bazenom na Kosmaju, ali kaže da tu neće živeti. - Neću se tu useliti. Prethodnih godina sam vredno radila, pa sam došla na ideju da pokrenem biznis. Iznajmljivaću tu kuću nadomak Beograda - kaže Ostojićeva.

Četvrti brak Kaja i Mateo planiraju svadbu na leto! To će biti pevačicin četvrti brak. Ona se sa 19 godina udala za Nikolu Dragojlovića i dobila ćerku Nikolinu. Potom se, 2009. godine, venčala s košarkašem Urošen Duvnjakom, a razvela se već krajem 2010. Tokom snimanja programa "Operacija trijumf" 2011. upoznala je svetski slavnog di-džeja Džuniora Džeka. Venčali su se 2014, a posle pet godina su se razveli. foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/informer

