POREDE ME SA MERILIN MONRO CEO ŽIVOT! Kad se slikala naga majka je mislila da sam to ja: Branka Sovrlić ispričala HIT anegdotu!

Jedna od retkih pevačica koja se može pohvaliti da nije imala estetske korekcije je sigurno Branka Sovrlić. Iako je u sedmoj deceniji pevačica se može pohvaliti izvajanom linijom i fantastičnim fizički izgledom za koji je zaslužan zdrav život koji vodi.

- Drago mi je da postoje pozitivni komentari, čak mi imponuje i kada me porede sa nekim. Recimo na početku karijere su me poredili sa Merilinkom! Ima puno slika na kojima baš podsećam na nju, a jednom me je režiser pitao koliko sam vremena provodila trenirajući Merlinkin osmeh, ali stvarno nisam. Jednostavno je tako ispalo! A evo sada sa Madonom me porede, malo ta frizura i zelene oči, tu smo mi i sličnih godina, mislim Madona, kako da mi ne imponuje - rekla je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Nije tajna da je Branka na početku karijere, u svojim devojačkim danima, važila za jednu od najboljih cica sa domaće scene, a kako su je poredili sa jednom od najlepših žena, pevačica je odlučila da ispriča jednu anegdotu.

- Čak ću vam ispričati i jednu anegdotu, majka moja me nije poznala kada je izašla moja prva ploča. Živeli smo tada u Nišu, odmah su sve moje ploče stavili u izloge, a jedan čovek koji uramljuje slike stavio je i moju sa omota, ali tu je bila i slika čuvene Merlinke kako naga leži. I moja mama dolazi kući, išla pre toga kod komšinice na kafu, i kako je prolazila do kuće u gradu i videla fotku, napala me čim je došla. Rekla mi "Kako si se bre to slikala?", ja se zbunila i jedva smo se razumele da ona ne priča o mojoj slici nego o Merlinkinoj. Tako da, kad me je majka sa njom upoređivala onda zamislite koliko je bila fotografija na kojoj sam baš ličila na nju- prisetila se Branka.

foto: Privatna arhiva

