NADA OBRIĆ DOBILA NAGRADU ZA ŽIVOTNO DELO: Pevačica priznala ko joj je prvi čestitao i kako će PROSLAVITI!

Na tradicioanlnoj dodeli nagrada SEMUS najistaknutijim estradno-muzičkim umetnicima u Srbiji prisustvovala je i pevačica Nada Obrić, koja je ovom prilikom nagrađena jednoom od najvećih nagrada, i to za životno delo.

Nada je za Pink otkrila kako se oseća nakon ovog priznanja.

- Jako sam ponosna i srećna sam što sam za života dobila nagradu koja je kruna moja karijere i u našem poslu, nema dalje... Ovo nosi ogromnu težinu, ali i ogromno priznanje da je ono što sam radila, radila sam kako treba i da mogu da budem ponosna i ja i moja deca - ističe pevačica, pa nastavlja:

foto: Ana Paunković

- Ja evo već 51. godinu gazim u ovom poslu, tako da da smatram da sam u celoj svojoj karijeri postepeno gradila i sve što sam dobila, sve sam dobila što se u ovom poslu može dobiti i zbog toga sam najponosnija. Ništa tu nije bilo, što se kaže, "uz kafu".

- Javila sam deci, jako su ponosni! Ćerka nije trenutno tu, radi van zemlje, htela je da mi napravi iznenađenje i da bude danas sa mnom, ali nažalost, iz opravdanih razloga nije, ali svakako me je pozvala da mi čestita i poželi sreću. I sin me je zvao, snaja, unuci, baš su onako svi zvali da mi kažu da me mnogo vole i da su jako ponosni na mene - otkriva ushičeno pevačica, pa dodaje da će ovu nagradu proslaviti kako dolikuje:

- Naravno, posle ću proslaviti sa svojim najbližima, mojim divnim unucima, naći ću način da obeležim 50 godina svog rada u ovom poslu. To nimalo nije lako, jer je ovaj posao je najteži i najlepši na svetu, mnogo je tu znoja, truda, suza i kilometara, u svakom smislu te reči, potrošeno i prošlo, tako da naći ću način da to obeležim i bićete, naravno, pozvani - zaključuje Nada Obrić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs