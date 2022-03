NARAVNO DA KORISTIM FOTOŠOP! Aleksandra Mladenović priznala zbog čega se ULEPŠAVA: Policija kad me zaustavi prvo OVO pomisli!

Pevačica Aleksandra Mladenović otvoreno je govorila o plastičnim operacijama i problemom sa kilogramima, sada je progovorila o Fotošopu bez kojeg nikako ne može.

Iako se u Zvezdama Granda pojavila kao plavuša, okrila je da sadašnju boju kose nikada neće promeniti, piše Grand.

"Moj frizer eksperimentiše, ali nikada neću promeniti boju, uvek ću biti brineta. Plavuša nikako! Smešno mi je sada kad vidim snimak iz Zvezda Granda, tada sam imala neke šiške i okrzanu kosu, ma nikako više ne bih bila plava. Jedino što bih eksperimentisala je samo za neki spot", rekla je pevačica, pa se dotakla filtera i raznih aplikacija za ulepšavanje koje javne ličnosti koriste, a i ona je među njima.

"Umetnica mora biti lepa! Za šta služi Fotošop? Pa naravno moram da budem lepa. Inače bez šminke izgledam kao klinka od 15 godna. Policija kada me je zaustavila, imala sam rep i bila bleda skroz bez šminke. On je mislio prvo da sam devojčica, tek kada sam dala isprave me je prepoznao. Odmah mi je rekao da me nije prepoznao bez šminke, jer izgledam mnogo mlađe", ispričala je pevačica.

