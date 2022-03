ŽELJKA ŠAŠIĆA PITALI KOJA MU JE OMILJENA LUKASOVA PESMA! Pevač se totalno zbunio, pa naveo jednu čuvenu numeru svog NEPRIJATELJA

Pevač Željko Šašić dobio je pitanje vezano za kolegu Acu Lukasa sa kojim već dugi niz godina nije u dobrim odnosima.

Naime, Željka su pitali koja mu je omiljena Lukasova pesma. Željko je ostao zbunjen i nije odmah rekao koja je pesma u pitanju, pa mu je pomogla koleginica Goca Tržan.

foto: Printscreen

"Ona gde leži na krevetu... Ma, Aca ima dobrih pesama", rekla je Goca pa počela da pevuši, a nadovezao se Šašić u emisiji "Ami Dži šou":

"Pa, je l' ustao iz kreveta? Imamo svi dobrih pesama. Meni je najbolja njegova pesma Lešće."

foto: Printscreen

Inače, Šašić je priznao da je emotivno zadovoljan.

"Svi imamo teške periode, zaboravljam teške periode, više se sećam lepih stvari. Pre neki dan sam se prisećao sa jednim gazdom mnogo lepih stvari", istakao je Željko.

Podsetimo, Željko Šašić smatra da ga je Aca Lukas, kojeg je voleo kao prijatelja, izdao kada je započeo vezu s njegovom bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, s kojom ima ćerku.

"Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. Sa tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. Sa njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu - otkrio je Šašić svojevremeno u emisiji "Sceniranje".

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ.

