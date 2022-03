BIVŠA GA JE OPTUŽILA DA JU JE MUČIO I TRETIRAO KAO ROBA! Pevač otvoreno o šok TVRDNJAMA: Kad me neko iznervira VEŽEM GA

Pevač Željko Šašić progovorio je o optužbama od strane bivše partnerke Katarine Lazić, kojaj je tvrdila da ju je maltretirao.

On je u svom stilu prokomentarisao navode da je Katarinu mučio i tretirao kao svog roba:

- Dobro ljudi, ovo je šaljiva emisija. Imam ja neke sprave kod kuće, kad me neko iznervira, samo malo privežem, dok se ne smiri situacija... To je lagana varijanta. To je patka. Novinarska patka - rekao je Šašić u Amidži šouu, pa progovorio o svom trenutnom emotivnom statusu:

- Zadovoljan sam, to je najbolji odogovor. Ja sam trenirao za ovo veče.

Podsetimo, Lazićeva je tvrdila da je pevač od nje hteo da napravi ženu koja će da bude samo domaćica i ništa više, pa je omalovažavao, govoreći da je svaki njen posao bezvredan i da pored njega nema potrebe da zarađuje i pravi karijeru.

- Željko i ja smo se davno rastali i s moje strane više ne postoje nikakve emocije. Bila sam mlada kad sam s njim ušla u ceo odnos. Sve je bilo idealno dok razlika u godinama nije počela da pravi problem. Posle su počeli problemi sa Sofijom, sa Sonjom, a ja sam ga savetovala da se normalno ponaša. Sonja ga je tužila jer nije plaćao alimentaciju za dete, a posle je naš odnos polako krenuo da se ruši. On je postajao sve hladniji i sebičniji prema meni da bi na kraju svaku priliku koristio da me vređa. Od vatrene ljubavi koju smo imali došli smo do hladnog odnosa. On je u narodu predstavljen kao paćenik, a da ga je Sonja ostavila zbog Lukasa totalno je netačno. Mogu da razumem što ga je Sonja je ostavila, imala je sigurno svako pravo jer je i nju, kao i mene, tretirao kao roba. To nijedna žena neće da trpi, a meni je pričao da je ona ta koja je naporna, sebična i tako dalje. Trudila sam se da ništa ne dospe u novine jer sam znala koliko mu je na kraju bilo teško što sam ga ostavila - govorila je ona.

